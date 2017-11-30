U21 Ligi 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile oynanan maçın uzatma dakikalarında U19’dan U21’e çağrılan Hüseyin Ekici’nin attığı golle 1-1’lik skorla sahadan ayrılan Yeni Malatyaspor’da, Akhisarspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Antrenör Murat Uçkun nezaretinde hazırlıklarını olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun tempoda Malatya’da sürdüren sarı-kırmızılıların dün gerçekleşen antrenmanı 1 saat 40 dakika sürdü. Gruplar halinde dönüşümlü olarak kuvvet çalışması yapan genç takım daha sonra dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

İYİ BİR HAVA YAKALADIK

Antrenman sonrası Beşiktaş maçında alınan 1 puan ve altyapı oyuncularının son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, şunları kaydetti: “Beşiktaş maçının başından sonuna kadar etkili olan taraf bizdik. Müsabakanın ilk yarısında Furkan Yiğit ve Burak Kavlak ile yakaladığımız net gol pozisyonlarımız vardı maalesef değerlendiremedik. Bir pozisyonda topumuz direkten döndü. Kalemizde ikinci yarıda şanssız gol görerek geriye düştük. Golden sonra çocuklarımız oyun disiplininden kopmadılar. İyi mücadele ederek uzatmalarda bulduğumuz golle en azından 1 puanı kurtardık. Sergilenen oyundan sonra 3 puanı hak etmiş olsak da alınan 1 puanın morali ile Akhisarspor maçı öncesinde iyi bir hava yakaladık. Futbolcularımız antrenmanlarda disiplinli ve özverili şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Amacımız deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek.”

DAMLU’NUN DURUMU…

Sakatlığı süren oyuncuların son durumuyla ilgili bilgi paylaşan Doğandemir,“Kalecimiz Abdulsamet Damlu’nun parmağından yaşadığı hafif bir sakatlık var. Maç saatine kadar oynayıp oynayamayacağı yapılacak son kontrolden sonra belli olacak. Stoper oyuncumuz Mehmet Zencirkıran’nın sakatlığı sürüyor. Çapraz bağlarında esneme sorunu yaşayan sağ bek futbolcumuz İkbal İpek’in tedavisi devam ediyor. Bu oyuncular dışında hiçbir eksiğimiz yok. Cuma gününe kadar hazırlıklarımızı tamamlayıp akşam 20.00’de havayolu ile önce İzmir’e ardından Akhisar’a geçeceğiz.” diye konuştu.

“AMACIMIZ FUTBOLCU YETİŞTİRMEK”

Milli takım seçmelerinde 4 oyuncularının bulunduğunu da paylaşan Levent Doğandemir, “U19’dan U21’e davet ettiğimiz 2000 doğumlu Hüseyin Ekici gibi 4-5 oyuncumuz var. 1999 doğumlu Emirhan Beşiktaş karşısında sağ bek oynadı. Son katılan oyuncularla birlikte şuan da U21 takımı kadrosunda 22 genç futbolcu kardeşimiz bulunuyor. Amacımız altyapı gruplarında forma giyen oyuncularımızı yetiştirerek üst takımlara futbolcu kazandırmaktır. U14 Milli Takımı futbolcu seçmeleri Antalya’da devam ediyor. Malatya Bölge karmasında forma giyen Mehmet Emin Taştan, Furkan Savcı, Yiğit Ulaş ve Metin Uluca bu oyuncularımız bizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bu yılda Ay-yıldızlı takıma futbolcu kazandıracağımıza inanıyoruz.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ