Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608

Gençler çıkış arıyor!

U21 Süper Lig’in 18. haftasında Osmanlıspor’a 2-0 yenilen U21 Yeni Malatyaspor, yarın oynayacağı Sivasspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Çıkışa geçmeleri için alınacak bir galibiyetin kendilerine moral olacağını söyleyen Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Hafta boyunca büyük bir ciddiyetle çocuklarımız hazırlandılar. Yarınki Sivasspor maçından inşallah 3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Gençler çıkış arıyor!

U21 Süper Lig’in 18. haftasında Osmanlıspor’a 2-0 yenilen U21 Yeni Malatyaspor, yarın oynayacağı Sivasspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Çıkışa geçmeleri için alınacak bir galibiyetin kendilerine moral olacağını söyleyen Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Hafta boyunca büyük bir ciddiyetle çocuklarımız hazırlandılar. Yarınki Sivasspor maçından inşallah 3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 12:52
Gençler çıkış arıyor!

Türkiye U21 Süper Lig’in 19. haftasında yarın saat 12.00’de Nurettin Soykan Tesisleri’nde Sivasspor’u ağırlayacak olan U21 Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını dün yoğun yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Hafif sakatlıkları bulunan İsmail ve Rıfatcan’ın takımdan ayrı düz koşu yaptığı antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.İdmanda ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapılırken, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Öte yandan kart cezası bulunan Furkan Pekşen’in Sivasspor karşısında forma giyemeceği öğrenildi.

HEDEF 3 PUAN

Antrenman sonrası değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Doğandemir, “Hafta boyunca büyük bir ciddiyetle çocuklarımız hazırlandılar. Hepsi bulundukları konumun bilinci içerisindeler. Murat hocanın nezaretinde hepsiyle yakından ilgilendik. Yarınki Sivasspor maçından inşallah 3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz. Öte yandan başta U17-U19 ligleri olmak  şuan gelişim liglerinde maçlara bir ay ara verildi. Çocuklarımız antrenmanlarına ara vermeden devam edecek. Altyapıda şuan herşey yolunda gidiyor. Oyuncu seçmeleri sürüyor. U14,U15,U16, U17 ve U19 gruplarına daha önceden tespit ettiğimiz isimleri izliyoruz. Çevremizdeki antrenörlerin, beden eğitimi öğretmenlerinin ve bölge antrenörleriyle görüşerek yetenekli futbolcuları Malatya’ya getirerek tesislerimizde konaklatıp seçmelere alıyoruz. Amacımız geleceğin futbolcularını Yeni Malatyaspor altyapısına kazandırmak.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
U21 Süper Lig’in 18. Haftasında Osmanlıspor’a 2-0 Yenilen U21 Yeni MalatyasporMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oylar Akif başkana!
Oylar Akif başkana!
Lider sahasına kavuşuyor!
Lider sahasına kavuşuyor!
Arguvan evinde, Pütürge deplasmanda!
Arguvan evinde, Pütürge deplasmanda!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim