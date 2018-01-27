Gençler çıkış arıyor!

Türkiye U21 Süper Lig’in 19. haftasında yarın saat 12.00’de Nurettin Soykan Tesisleri’nde Sivasspor’u ağırlayacak olan U21 Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını dün yoğun yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Hafif sakatlıkları bulunan İsmail ve Rıfatcan’ın takımdan ayrı düz koşu yaptığı antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.İdmanda ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapılırken, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Öte yandan kart cezası bulunan Furkan Pekşen’in Sivasspor karşısında forma giyemeceği öğrenildi.

HEDEF 3 PUAN

Antrenman sonrası değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Doğandemir, “Hafta boyunca büyük bir ciddiyetle çocuklarımız hazırlandılar. Hepsi bulundukları konumun bilinci içerisindeler. Murat hocanın nezaretinde hepsiyle yakından ilgilendik. Yarınki Sivasspor maçından inşallah 3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz. Öte yandan başta U17-U19 ligleri olmak şuan gelişim liglerinde maçlara bir ay ara verildi. Çocuklarımız antrenmanlarına ara vermeden devam edecek. Altyapıda şuan herşey yolunda gidiyor. Oyuncu seçmeleri sürüyor. U14,U15,U16, U17 ve U19 gruplarına daha önceden tespit ettiğimiz isimleri izliyoruz. Çevremizdeki antrenörlerin, beden eğitimi öğretmenlerinin ve bölge antrenörleriyle görüşerek yetenekli futbolcuları Malatya’ya getirerek tesislerimizde konaklatıp seçmelere alıyoruz. Amacımız geleceğin futbolcularını Yeni Malatyaspor altyapısına kazandırmak.” diye konuştu.