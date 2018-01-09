09 Ocak 2018 Salı

Gençler bu projelerde buluşacak!

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2018 yılında iki projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Gençlerin sadece sportif olarak değil sosyal ve kültürel olarak da gelişimlerini sağlamak adına “Mobil Gençlik Merkezi” ve “Kol Kola Halaya Haydi Oynamaya” isimli iki proje hazırladı.

09 Ocak 2018 Salı 11:56
Gençler bu projelerde buluşacak!

  Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce hazırlanan Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen “Mobil Gençlik Merkezi” ve “Kol Kola Halaya Haydi Oynamaya” isimli iki proje gençlerin sadece sportif olarak değil sosyal ve kültürel olarak da gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Malatya Valiliği Sosyal Destek Programı (SODES) aracılığıyla hayata geçirilen Mobil Gençlik Merkezi Projesi ile merkezden uzak bölgelerde yaşayan ve şehir merkezinin birçok imkanından yararlanamayan dezavantajlı genç ve çocuklara ulaşılması hedeflendiği öğrenildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu proje ile çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, özgüveni gelişmiş gençler yetiştirmek sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile sosyo-psikolojik gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

 “Kol Kola Halaya Haydi Oynamaya Projesi”yle de kültürümüzün önemli bir öğesi olan halkoyunlarının gençlere öğretilmesi hedefleniyor. Ayrıca sadece halk oyunu ile sınırlı olmayan proje ile Anadolu’nun zengin kültürel birikimi gençlere öğretilmesi ve benimsetilmesi amaçlandığı da belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığının Uluslar arası, ulusal ve bölgesel projelerini Malatya’da uygulayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ülkemizin 2023, 2071 hedefleri doğrultusunda gençler yetiştirmeye uygulayacakları projelerle devam edeceklerini söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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