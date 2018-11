Gençler boyun eğdi

U21 Süper Liginin 12.haftasında Yeni Malatyaspor U21 takımı, sahasında Trabzonspor U21 takımını konuk etti. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Murat Ercan, Mehmet Şeref Perihan ve Gökhan Salduz hakem üçlüsü yönetti. Sarı kırmızılı temsilcimizde sakatlıkları ve cezaları gerekçesiyle Berkan, Fatih, Muhammed ve Enes Barman forma giymedi. Yeni Malatyaspor U21 takımı sahaya Muhammed Enes Salik, Emirhan Kayalar, Romario Matova, Mustafa Yerli, Mehmet Zencirkıran, Yusuf Akın, İkbal İpek, Ümitcan Balcı, Kaan Sefa Yıldız, İbrahim Öztürk, Hüseyin Demir on biriyle çıktı. Trabzonspor U21 takımı ise Muzaffer Cem Kablan, Semih Karadeniz, Oğuzhan Açıl, Ali Osman Karnapoğlu, Faruk Can Genç, Hüseyin Mert Kurt, Berkay Sefa Kara, Behlül Aydın, Sertan İrkilmez, Kerem Baykuş ve Koray Kılınç on biriyle mücadele etti. Trabzonspor U21 takımı Koray Kılınç’ın 18.dakikada attığı golle 10 öne geçti. Karadeniz ekibi, 26.dakikada bir kez daha Koray Kılınç’ın kaydettiği golle durumu 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Trabzonspor U21 takımı sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.