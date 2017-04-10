10 Nisan 2017 Pazartesi

Gençler 1 puanla döndü

Yeni Malatyaspor U21 takımı deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile 2 – 2 berabere kaldı. Sarı kırmızılı gençlerin golleri Taylan ve Talha Cellat’tan gelirken, kaybedilen 2 puanın ardından lider G.Antep Bş. Bld. ile aradaki puan farkı 3’e yükseldi.

10 Nisan 2017 Pazartesi 11:37
Gençler 1 puanla döndü

  U21 1. Ligi’nde 27.hafta müsabakaları hafta sonu oynandı. A takım gibi bu ligde de şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, deplasmanda Ümraniyespor’a konuk oldu. Ligin güçlü takımlarından olan ev sahibi karşısında 1 puanı kurtaran sarı kırmızı gençler zorlu deplasmandan 2 puan bırakarak ayrılırken, şampiyonluk yarışında ise ikinci sıradaki yerini korusa da 3 puan geriye düştü.

LİDER İLE OLAN PUAN FARKI AÇILDI
  Ümraniyespor – Yeni Malatyaspor U21 müsabakası, İstanbul Hekimbaşı Suni Çim Sahası’nda oynandı. Süleyman Özdemir, Celal Eser, Mehmet Demirel ve Yılmaz Kayhan hakem triosunun yönettiği maçın ilk yarısı 1 – 1’lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da taraflar goller bulsa da 2 – 2’lik eşitlik bozulmadı. Yeni Malatyaspor’un golleri Taylan Ökke ve Talha Cellat’tan geldi. Bu sonuçla 51 puana yükselen Yeni Malatyaspor U21 takımı ikinci sıradaki yerini korudu. Lider Gaziantep Bş. Bld. Spor, ligden çekilen Altınordu ile maç oynamadan hükmen galip sayılınca, Yeni Malatyaspor ile puan farkı 3’e yükseldi. Sarı kırmızılı gençler maçın ardından karayoluyla Malatya’ya dönerken, Eskişehir maçı hazırlıklarına Çarşamba günü başlanacağı öğrenildi.

FATİH AVCI
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