Türkiye Süper Ligi’nin 13. haftasında sahasında U21 Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, ligde puanını 18 yaparak 8. sıraya yükseldi. Kazanama serisini 4 maça çıkaran sarı-kırmızılılar Beşiktaş karşısında kazanılan 1 puanla moral buldu. Kaplanlar maçın ilk yarısına Abdulsamed Damlu, Emirhan Kayalar, Ertuğrul Karakayış, Fatih Gürden (dk.85 Mücahit Akkoç), İsmail Baran Karakoç, Rıfat Can Aslan, Diyar Uykur, Özgür Taylan Ökke (dk. 61 Hüseyin Ekici), Furkan Yiğit, Burak Kavlak, Berkan Durdu ilk 11’i ile çıktı. İlk yarısı karşılıklı gol pozisyonlarıyla geçen maçta 13. dakikada Furkan Yiğit’in kafa vuruşunda top direkten döndü. İkinci yarıda Siyah-Beyazlı oyuncu Mustafa Apardı’nın 71. Dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Yeni Malatyaspor, uzatma dakikalarında Hüseyin Ekici’nin attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

İLK SENE OLMASINA RAĞMEN…

Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor alt yapı sorumlusu Murat Uçkun, müsabaka genelinde rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen 1 puanı son dakikada kurtardıklarını söyledi.

U21 Süper Ligi’nde ilk senede başarılı bir grafik çizdiklerini kaydeden Uçkun, “U21 Süper Ligi’nin en iyi takımlarından birisiyle karşılaştık. Tabii bizim de 3 haftadan buyana gelen bir kötü gidişi sürecimiz var. Bunu kırmak için sahaya çıktık, ancak yediğimiz 1 golle bir anda geriye düştük. Golün son dakikalara doğru gelmesi işimizi daha da zorlaştırdı. Buna rağmen oyuncularım maçı bırakmadılar ve güçlü rakipleri karşısında son dakikada beraberliği buldular. Gol son dakikada geldiği için ve 1 puan kazandığımızı için elbette ki memnunuz. Ancak kazanamama alışkanlığımızı bir an önce unutmamız lazım” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ