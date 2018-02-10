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GENÇLER 1 ATTI 3 ALDI!

Yeni Malatyaspor, U21 Süper Lig’in 21. haftasında sahasında U21 Kasımpaşa’yı konuk etti. Nurettin Soykan Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golü Berkan Durdu kaydetti.

GENÇLER 1 ATTI 3 ALDI!

Yeni Malatyaspor, U21 Süper Lig’in 21. haftasında sahasında U21 Kasımpaşa’yı konuk etti. Nurettin Soykan Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golü Berkan Durdu kaydetti.

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 12:10
GENÇLER 1 ATTI 3 ALDI!

Türkiye U21 Süper Lig’in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’yı ağırladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar Berkan Durdu’nun 3. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Mücadeleyi hakem Mustafa Teker, Samet Cangirt ve Enes Yetişir üçlüsü yönetti. Yeni Malatyaspor sahaya Abdulsamed Damlu, Emirhan Kayalar, Eyüp Uçar, Diyar Uykur, Burak Kavlak, İsmail Baan Karakoç, Rıfat Can Aslan, Hüseyin Ekici, Berkan Durdu, Furkan Pekşen ve Ertuğrul Karakayiş on biriyle çıktı. Kasımapaşa ise Murat Can Yıldız, Enes Şen, Emre Aydın, Taha Batuhan Güleryüz, Eser Berk Ulaş, Emirhan Nevzat Aydın, Buğracan Kırmızıtaş, Ali Akkuş, Ali Göçmen, Gürkan Şentürk ve Murat Çolak ile mücadeleye başladı. Karşılaşmanın sonrasında galibiyetin değerlendirmesini yapan U21 Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun , “Futbolda her zaman iyi oynayıp kazanmıyorsunuz. Bazen iyi oynayıp kayıp ettiğimiz müsabakalar oldu. Oyuncularımız Kasımpaşa karşısında iyi bir mücadele ortaya koydular. Neticesinde kazandık. Bir hafta aranın ardında kandığımız için mutluyuz. Oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftalarda oynayacağımız müsabakalarda yine aynı şekilde iyi oyunla puan kazanmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ YENİ BİR YEŞİL SAHA DAHA KAZANDIRMAK”

Maçı takip edenler arasında bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü  Erdal Gündüz ise, “U21 takımımız her geçen gün iyiye gidiyor. Mehmet Maden başkanımızın verdiği emekler neticesinde altyapımız güçlenmeye başladı. Keşif ettikleri genç oyuncuları Malatya futboluna kazandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden ise şunları söyledi. “Altyapı üzerinde 2 senedir yoğun uğraşlar veriyoruz. Hocalarımız ile beraber altyapımızı daha iyi seviyelere getireceğimize inanıyorum. Ufak tefek eksiklerimizi tamamlayarak Malatya’ya yakışır bir altyapı tesisi hazırlamak istiyoruz. Hedefimiz yeni bir yeşil saha daha kazandırmak. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz.”busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporU21 Süper LigMalatyaMalatya HaberleriKasımpaşa
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