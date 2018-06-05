Genç sporcular Darende’de buluştu

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz Konu ile ilgili şunları söyledi; ‘’Malatya’nın gençlerini Darende Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Eser tarafından iftara davet edildi. Bizlerde Malatya Gençlik Federasyonu olarak sporda başarı gösteren sporcular ile katıldık. Malatya’nın İncisi güzel ilçelerinde bir tanesi olan Darende gerçekten de çok gelişmiş ve yenilenmiş bir ilçe olmuş. Süleyman Eser Darende belediye başkanı olduktan sonra ilçe spor tesisleri, turistlik tesisler, modern okullar, ve birçok eser kazandırmış hayatında ilk defa Darende ilçesine gelen gençler böyle güzel ve muhteşem bir ilçeyi gezme fırsatı veren değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu gerçekleştirmekte vesile olan Malatya Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Murat Ali Tutar Beye ’de Malatya Gençlik Federasyonu olarak ve gençler adına çok teşekkür ediyorum.“ dedi.

İftar sonrası konuşma yapan Darende Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Eser gençlere hayatında bazı örneklerinden ve tecrübelerinde bahsetti. Gençlere geleceğe yönelik hedeflerini yüksek tutmalarını vatana ve millete faydalı bireyler olması dileklerinde bulundu. Konuşma sonrası Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’e ve Malatya Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Murat Ali Tutar’a Gençlere vermiş olduğu katkı ve değerden dolayı plaket takdim etti. Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’de Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz’a plaket takdim etti.

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