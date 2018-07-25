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Genç sporcu İtalya’da yarışacak

Malatyalı sporcu Fatih Kürşat Aygün Elazığ’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 74 KG Point Fighting dalında rakiplerini nakavt ederek altın madalya kazandı. Milli takıma katılmaya hak kazanan Kürşat Aygün, 15-23 Eylül tarihleri arasında Venedik’te düzenlenecek Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Genç sporcu İtalya’da yarışacak

Malatyalı sporcu Fatih Kürşat Aygün Elazığ’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 74 KG Point Fighting dalında rakiplerini nakavt ederek altın madalya kazandı. Milli takıma katılmaya hak kazanan Kürşat Aygün, 15-23 Eylül tarihleri arasında Venedik’te düzenlenecek Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:46
Genç sporcu İtalya’da yarışacak

Malatya Aygünler Spor Kulübü milli takım sporcusu Fatih Kürşat Aygün 3-11 Temmuz tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonasında 74 kg gençler Point Fighting dalında rakiplerini nakavt ederek altın madalya kazandı. 18 yaşındaki genç sporcu Fatih Kürşat Aygün, onuncu Türkiye derecesini elde ettiğini ifade ederek hedefinin Dünya şampiyonu olduğunu söyledi. Aygün, “Elazığ’daki turnuvadan şampiyonlukla ayrılmamdan dolayı İtalya’da düzenlenecek olan Gençler Kickboks Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi milli takım düzeyinde temsil etmeye hak kazandım. Son müsabakalarda hakikaten güçlü rakiplerle karşılaştım. Birçok büyük ilden gelen deneyimli oyuncular vardı. Hepsini tek tek egale ederek altın madalya kazandım. Kurban bayramından sonra milli takımımızın Çanakkale’de 10 günlük bir kamp dönemi olacak. Orada milli takım antrenörlerimizle birlikte hazırlık yapacağız. Ardından 60 kişilik milli takım kafilesiyle birlikte yurtdışına, 15-23 Eylül tarihleri arasında müsabakaların yapılacağı Venedik şehrine hareket edeceğiz. Antrenörüm Mehmet Ali Aygün’ün üzerimde büyük emekleri var. Sezon boyunca yakından ilgilenerek müsabakalara çalıştırdı. İnşallah onun emeklerini ve bana güvenenlerin inancını boşa çıkarmayacağım. Ay yıldızlı bayrağımızı ve Malatya’mızı en iyi şekilde temsil ederek derecelerle ülkemize döneceğim. Hedefim kesinlikle dünya şampiyonu olmak.”dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Faith Kürşat AygünKick BoksMALATYA SPOR
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