Yeni Malatyaspor U21 ve 44 Malatyaspor formasını giyen Ensar Karakulakoğlu, Spor Toto 3. Lig ekibi Erzincanspor’a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Spor Toto 2. Ligi’nde mücadele eden ve Kastamonuspor’un formasını giyen 1996 doğumlu Ensar Karakulakoğlu göstermiş olduğu performansla Erzincanspor’a 1 yıllık sözleşme imzalayarak transfer oldu. Sezon içerisinde oynadıkları maçlarda dikkatleri üzerlerine çeken genç yıldız bu sezon Erzincanspor’un başarısı için ter dökecek.

Genç savunma oyuncusu Ensar Karakulakoğlu, 3. Lig ekibi Erzincanspor’un formasını giyeceği için mutlu olduğunu ifade etti. Transferde emeği geçen herkese teşekkür eden genç oyuncu, Erzincanspor’un başarısı için elinden geleni yapacağını belirtti. İleriki süreçte daha fazla çalıştıktan sonra memleketi Malatya’da mücadele vermek istediğini ve tekrar dönmeyi planladığını belirten Ensar cümlelerine şöyle devam etti: “İnşallah bundan sonraki süreçte yeni takımım Erzincanspor’un başarısı için elimden geleni yapacağım. İleriki süreçte memleketim olan Malatya’ya yuvama tekrar dönmeyi planlıyorum. Hem benim hem de kulübüm için iyi bir sezon olmasını diliyorum” dedi.

İHA