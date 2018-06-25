Genç oyuncudan 5 yıllık imza!

Aslen Sivaslı olan Uğur Çiftçi 4 Mayıs 1992'de dünyaya geldi. 2006 yılında futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan ve kariyerinin önemli bir kısmını burada geçiren Uğur Çiftçi kısa bir Hacettepe macerasının ardından yeniden kırmızı-siyahlı kulübe döndü ve takımının en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Defansın solunda görev yapan Uğur kariyerinde çıktığı 264 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki sporcu 6 kez de A Milli Takımı'nın formasını giydi. Sivasspor yeni transferini hazırladığı video ile duyurdu.