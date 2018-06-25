Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95622
ALTIN
189.326
DOLAR
4.6363
STERLİN
6.1250
EURO
5.4040

Genç oyuncudan 5 yıllık imza!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Uğur Çiftçi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi ile Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç oyuncudan 5 yıllık imza!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Uğur Çiftçi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi ile Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 5 yıllık sözleşme imzaladı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:17
Genç oyuncudan 5 yıllık imza!

Aslen Sivaslı olan Uğur Çiftçi 4 Mayıs 1992'de dünyaya geldi. 2006 yılında futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan ve kariyerinin önemli bir kısmını burada geçiren Uğur Çiftçi kısa bir Hacettepe macerasının ardından yeniden kırmızı-siyahlı kulübe döndü ve takımının en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Defansın solunda görev yapan Uğur kariyerinde çıktığı 264 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki sporcu 6 kez de A Milli Takımı'nın formasını giydi. Sivasspor yeni transferini hazırladığı video ile duyurdu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Uğur Çiftçi5 Yıllık Sözleşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öncelik orta saha, forvet!
Öncelik orta saha, forvet!
Yeni Malatyaspor’dan altyapı seçmeleri
Yeni Malatyaspor’dan altyapı seçmeleri
Dening Paraguay yolcusu mu?
Dening Paraguay yolcusu mu?

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim