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Genç oyuncu Yeni Malatyaspor’a imza attı

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Ahmet Ildiz’i renklerine bağladı.

Genç oyuncu Yeni Malatyaspor’a imza attı

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Ahmet Ildiz’i renklerine bağladı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:32
Genç oyuncu Yeni Malatyaspor’a imza attı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa takımında forma giyen orta saha oyuncusu Ahmet Ildız'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden duyurulan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da forma giyen 21 yaşındaki Ahmet Ildız ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kulüp başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini genç futbolcunun, kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığını söyledi. Gevrek, oyuncunun Yeni Malatyaspor camiasına hayırlı olmasını diledi. Kasımpaşa forması giyen genç futbolcu geçen sezon 13 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Ahmet Ildiz, aynı zamanda Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımı kadrosunda da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORAhmet ıldizTransfer
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