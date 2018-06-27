Genç oyuncu Yeni Malatyaspor’a imza attı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa takımında forma giyen orta saha oyuncusu Ahmet Ildız'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden duyurulan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da forma giyen 21 yaşındaki Ahmet Ildız ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kulüp başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini genç futbolcunun, kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığını söyledi. Gevrek, oyuncunun Yeni Malatyaspor camiasına hayırlı olmasını diledi. Kasımpaşa forması giyen genç futbolcu geçen sezon 13 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Ahmet Ildiz, aynı zamanda Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımı kadrosunda da bulunuyor.

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