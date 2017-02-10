U21 1. Ligi’nde mücadele eden Yeni Malatyaspor, hafta sonu Malatya’da oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu Pınarbaşı’ndaki Sentetik Saha’da yapılan çalışmaya A takımla kampta olan Fatih, Furkan Pekşen ve Kaleci Abdulsamet dışında tüm oyuncular katıldı. Çalışma sonrası idmanı takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor U21 takım kaptanı Ömer Güleç, ikinci yarıya kötü başladıklarını ama bunu düzeltecek güce sahip olduklarını belirtti.

“KULÜBÜMÜZ VE KENDİMİZ İÇİN BU BAŞARI ÖNEMLİ”

Denizlispor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini aktaran başarılı savunma oyuncusu, “Üst üste aldığımız mağlubiyetler bizi üzdü. İlk yarı tüm takımlarla oynadık ve hepsini gördük. Bizden daha iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Altınordu’nun ligden çekilmesiyle önümüz daha da açıldı. Denizli maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatarak, zirveyi ele geçirmek istiyoruz. İkinci yarı aramıza katılan eski arkadaşlarımız oldu. Forma rekabeti her bölgede arttı. Bu takımımız için daha iyi olacak. Hocalarımız ve yöneticilerimizin yakın ilgisiyle bu sezon adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Burada yaşayacağımız başarının bizi daha da üst liglere taşıyacağını biliyoruz. Hem kendi hedeflerimiz hem de kulübümüzün hedefleri için çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



FATİH AVCI