18 Mayıs 2017 Perşembe

Genç kalecinin büyük hedefleri var

Malatya amatör futbol takımlarından Sanayispor’un kalecisi 17 yaşındaki Muhammed Can Kale, "BAL Ligi’nde kendimi geliştirmek istiyorum. Altyapımı geliştirdikten sonra Fenerbahçe’de forma giymek istiyorum. En büyük hedefim ise milli formayı giymek" dedi.

18 Mayıs 2017 Perşembe 11:36
Genç kalecinin büyük hedefleri var

  Futbola arkadaşlarının sayesinde Diyarbakır’daki Fenerbahçe Spor Okulu’nda başladığını ifade eden Kale, “Fenerbahçe Spor Okulu’nda idmanlara katıldım. Hocamız beni beğendi. Tek kaleci olarak bütün kategorilerde forma giydim. İki yıl Fenerbahçe Spor Okulu'nda forma giydim. Diyarbakır DSİ Spor beni istedi ancak babamın tayini çıkınca Malatya’ya geldik. Malatya’da ilk olarak Telekomspor’da idmana çıktım. Daha sonra Sanayispor’a geçtim. 4 senedir Sanayispor forması giyiyorum" şeklinde konuştu.

Sanayispor’da bu sezon bütün kategorilerde oynadığını kaydeden Kale, “U17 yaş grubumda oynadım. U19’da oynadım. Bir de A takımın formasını giydim. Malatya 1. Amatör Küme zorlu geçti. Sezona kötü başladım. Ondan sonra hırs yaptım, daha iyi olmaya çalıştım. Düzeldim, takıma puan kazandırdığım maçlar oldu” diye konuştu. En büyük hedefinin milli takım formasını giymek olduğunu kaydeden genç eldiven, “Fenerbahçe’de oynamak istiyorum. Zor dediklerine ben pek aldırmıyorum, Fenerbahçe’de oynamayı çok istiyorum. Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel ile idmana çıkmayı çok istiyorum” dedi.

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