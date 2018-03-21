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GENÇ KALECİLER ELDİVEN BEKLİYOR!

Kayserispor'un iki önemli kalecisi Silviu Lung ile Muammer Yıldırım, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Bu durumda sezona üçüncü kaleci olarak başlayan Vedat Karakuş ile alt yapı takımlarında forma giyen 3 isim forma için aday.

GENÇ KALECİLER ELDİVEN BEKLİYOR!

Kayserispor'un iki önemli kalecisi Silviu Lung ile Muammer Yıldırım, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Bu durumda sezona üçüncü kaleci olarak başlayan Vedat Karakuş ile alt yapı takımlarında forma giyen 3 isim forma için aday.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 11:47
GENÇ KALECİLER ELDİVEN BEKLİYOR!

Lige verilen milli aranın ardından Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-Kırmızılı takım bu maç öncesinde kalede büyük sıkıntı yaşıyor. Rumen File Bekçisi Silviu Lung son oynanan Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Muammer Yıldırım ise ameliyat olarak sezonu kapattı. Durum böyle olunca eldiven genç isimlere kaldı. Kariyerlerinde hiç bir SüperLig maçı olmayan 4 genç file bekçisinden biri ilk Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. En büyük aday sezona üçüncü kaleci olarak başlayan 1998 doğumlu Vedat Karakuş. Bu ismin yanı sıra alt yapı takımlarında forma giyen 2002 doğumlu Doğan Alemdar, 1997 doğumlu Nuh Naci Kırlangıçoğlu ve 1998 doğumlu Sefa Öztürkmen isimleri de forma bekliyor.Bu dört kaleciden biri Fenerbahçe maçında kaleyi korurken diğeri ise kulübede oturacak. İlk on birde çıkacak olan isim Süper Lig kariyerindeki ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynamanın heyecanını yaşayacak. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBusabahmalatya
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