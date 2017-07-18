18 Temmuz 2017 Salı

Genç antrenör kursu başarıyla geçti

Malatyalı genç antrenör Ahmet Özdemir, Maç Performans ve Analiz Kursuna katılarak Türkiye’de belgeye sahip olan 46 antrenörden biri oldu.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:50
Genç antrenör kursu başarıyla geçti

  Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Departmanı tarafından İstanbul’da verilen Maç Performans ve Analiz Kursu sona erdi. Türkiye Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim’in yardımcısı Metin Çakıroğlu, Chelsea ve Manchester United’e analiz desteği veren Stats firmasının analisti Jamie Dos Anjos ve Alman Milli Takım Analisti Gijs Beenker tarafından verilen eğitimler 7 gün sürdü. Malatyalı genç antrenör Ahmet Özdemir kurstan başarıyla ayrılarak belgesini aldı.

“MAÇ ANALİZ FUTBOLUN PARÇASI HALİNE GELDİ”
  Türkiye profesyonel liglerinde Süper Lig’den 3. Lig’e kadar bu belgeyle görev yapabileceğini ifade eden 24 yaşındaki genç antrenör Ahmet Özdemir, “TFF’ye ve eğitime gelen tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Oldukça verimli bir kurs oldu. Maç performans ve analiz başarıyı hedefleyen her takım ve oyuncu için artık futbolun vazgeçilmez bir parçası. Umarım tüm kulüplerimiz bir an önce Avrupalı kulüplerin yıllardır kullandığı bu yönteme adapte olur.” İfadelerini kullandı. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu dereceyle bitiren Ahmet Özdemir, ciddi bir teklif alması durumunda değerlendirmeyi planlıyor.

İHA
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