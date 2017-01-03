Malatyaspor, İl Özel İdarespor, Yeşilyurt Belediyespor ve 44 Malatyaspor gibi takımlarda forma giydikten sonra henüz 23 yaşında iken aktif futbolculuk yaşantısını sonlandırıp, ani bir kararla antrenör olmaya karar veren Malatyalı Mehmet Onur Vurmaz, erken kariyer planlamasının meyvelerini erken toplamaya başladı.

ELİNDE OLMAYAN BELGE YOK!

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Derincespor’da teknik ekibe katılan 24 yaşındaki Malatyalı Mehmet Onur Vurmaz, Murat Şahin ile birlikte Ali Asım Balkaya’ya yardım edecek. Malatya İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Antrenörlük Bölümü mezunu olan Vurmaz, Kocaeli Üniversitesi’nde Spor Bilimleri üzerine yüksek lisans yapıyor. Aynı zamanda UEFA-B ve Maç Analizi belgelerine de sahip olan genç teknik adam, Derincespor’da kondisyoner olarak görev yapacak. Türkiye’de profesyonel takımların A takım düzeyinde çalışan en genç antrenörlerinden birisi olan Mehmet Onur Vurmaz, çalışkanlığı ile dikkat çekiyor.

ALMAN HOCA İLHAM VERİYOR

Bu sezon Alman 1. Ligi Bundesliga’ya damga vuran Hoffenheim'ın 29 yaşındaki genç hocası Julian Nagelsmann’ın başarısının kendisine ilham verdiğini aktaran Onur Vurmaz, kendisinin de en geç 30 yaşında üst düzey bir takımın başında olmak istediğini söyledi. Futbol antrenörlüğü konusunda henüz çok eksiği olduğunu ifade eden genç antrenör, çok çalışarak ve başarılı olarak spor yöneticilerinin genç antrenörlere ve sporculara olan olumsuz bakış açısının değiştirilebileceğini düşünüyor.

FATİH AVCI