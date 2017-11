Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta Yeşilyurt Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak puanını 13’e yükselten İnönü Üniversitesispor, Pazar günü evinde konuk edeceği Dersimspor maçı hazırlıklarına başladı. Salon da kondisyon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlılarda, Yeşilyurt maçında sakatlanarak oyundan çıkan genç oyuncu Ahmet Bezen’in ayağından ameliyat olduğu öğrenildi. Genç oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren İnönü Üniversitesi Sportif Direktörü Aziz Yiğit şunları kaydetti:

SEZONU KAPATTI

“Futbolcularımız 1 günlük iznin ardından salon çalışmasıyla Dersimspor maçı hazırlıklarına başladılar. Yeşilyurt maçında ayak bileğinden sakatlık yaşayan oyucumuz Ahmet Bezen özel bir hastanede Yrd. Doç. Dr. Yurdaer Denizhan nezaretinde çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Oyuncumuzun tekrar eski sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini arzu ediyoruz. Kadrodan ayrılan oyuncularımızdan sonra Ahmet Bezen elimizde kalan önemli oyunculardan biriydi. Maalesef sezonu kapattı gibi görünüyor. Onun yerini doldurmak biraz zor olacak. Operasyonu gerçekleştiren doktorumuza da çok teşekkür ediyorum. Hafif sakatlıkları süren oyuncularımız Ömer Faruk Güleç, Yasin Baturay, Emre Sevinç ve Ömer Faruk Yoldağı’nın kontrolleri sürüyor.”

“ARTIK BİR YOL HARİTASI ÇİZECEĞİZ”

Yeşilyurt maçıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Aziz Yiğit, “Bir çok as oyuncumuzdan eksik Yeşilyurt Belediyesi ile oynadığımız maçta futbolcularımız kendi mücadelelerini sahaya yansıttılar. Müsabaka öncesinde Yunus Emre Kutlu ve Burhan Koçdağı oynamak istemediklerini bildirdiler. Bu kararlarından dolayı kendilerine saygı duyduk. Hiç kimse olumsuz bir tepki şu ana kadar vermedik. Kimseye ne kırgın ne de kızgın değiliz. İnşallah bu hafta içerisinde de başkanımız Nurettin Uğur sorunların çözümü noktasında belli bir aşama kaydedecektir. Allah nasip eder hafta sonuna kadar da sorunlarımızın tamamına çözersek yolumuza devam edeceğiz. Çözüme kavuşturamazsak da artık mutlaka kendimize bir yol haritası belirleyeceğiz. Kendisi Yeşilyurt maçından önce oyuncularla bir toplantı yaptı. Ödemelerle alakalı bu hafta içerisinde futbolculara bir sözde bulundu. Altyapıdan gelen oyuncularımızla müsabakalara hazırlanıyoruz. Yeşilyurt Belediyesispor maçına genç takımdan 3-4 oyuncuyu kadroya aldık. Bu futbolcularla yaptığımız mücadele gerçekten takdire şayandı. Rakibimizde ilimizin güzide bir takımı, her ne kadar Malatya’da mücadele etmiş olsak da deplasman takımıydık. Başkanlarından, yönetim kuruluna bizlere sergiledikleri güzel tutumdan dolayı teşekkür ediyorum. Ama sonuçta sahada iki takımda iyi mücadele etmek zorundaydı. Bundan sonrada oynadığımız her maçta alnımızın akıyla sahaya çıkarak en iyi oyunumuzu savaşarak göstereceğiz. Malatya futbolunu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Yeşilyurt Belediyesispor’un ligde oynayacağı diğer maçlarda da özellikle kendilerine başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesispor, 11. hafta da evinde oynayacağı Dersimspor maçı hazırlıklarını bugün Yeşiltepe Stadı’nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.

