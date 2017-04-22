22 Nisan 2017 Cumartesi

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Gemiyi kaptan kurtardı

Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig' in 29. Haftasında deplasmanda Giresunspor ile 1 - 1 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor' a 1 puanı getiren golü Sedat Ağcay kaydetti.

22 Nisan 2017 Cumartesi 20:33
Gemiyi kaptan kurtardı
 Maçtan dakikalar
18. dakikada sağ taraftar gelişen Giresunspor atağında Tomic’in kale içine orasında topa müdahale eden kaleci Ertaç’ın ellerinden kaçan topa dokunan Volkan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
24. dakikada Ferhat Kiraz’ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü, dönen topu önünde bulan Sedat Ağçay meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
60. dakikada Giresunsporlu Recep’in kullandığı serbest vuruşta altı pasın içinde topla buluşan Cihan’ın vuruşunda top auta gitti.

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk x, Erkan Akbulut x, Osman Gökhan Bilir x
Giresunspor: Eser x, Cihan Can xx (Promise dk. 82 x) Dimitriadis xx, Tomic xx (Dilaver dk. 54 x) Volkan xx (Jones dk. 61 x), Berkan xx, Recep xx, Özgür Can xx, Onur xx, Özgür Yılmaz xx, Hüsamettin x
Yedekler: Anıl, Dodo, Çağlar, Rızvan, İgors Tarasovs
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Caner Arıcı xx, Sedat xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Pereira xx (İrfan dk. 61 x), Azubuke xx, Murat Akça xx, Ahmet x (Ayıte dk. 76 x), Rahman Buğra xx, Ferhat xx (Diabang dk. 67 x), Murat Yıldırım x
Yedekler: Hakan, Mehmet Sak, Augustine Iwuji, Sezer
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Volkan Okumak (dk. 18) (Giresunspor), Sedat Ağçay (dk. 24) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Murat Yıldırım, Azubuke (Evkur Yeni Malatyaspor), Cihan Can (Giresunspor)
FATİH AVCI
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