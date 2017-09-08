08 Eylül 2017 Cuma

Gelişim Ligi zor grupta

Gelişim Ligleri’nde 2017-2018 sezonu 23 Eylül’de başlayacak. Geçen sezona göre daha zor bir grupta yer alacak Yeni Malatyaspor alt yapısı U16, U15 ve U14’lerde 9 takımlı grupta yer alacak.

08 Eylül 2017 Cuma 11:16
Gelişim Ligi zor grupta

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 5 Temmuz 2017 tarihli toplantısında onayladığı statü çerçevesinde 2017-2018 sezonunda; U14, U15, U16 yaş kategorileri Bölgesel Gelişim Ligi, U17 ve U19 yaş kategorileri ise Elit Lig organizasyonunda müsabakalarını oynayacak. 2017-2018 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin zorunlu katılımı ile organize edilecek olan Gelişim Ligleri'nde, Bölgesel Gelişim Ligleri'nin yaş grupları 23-24 Eylül 2017 tarihlerinde, Elit Ligler ise 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde başlayacak. Bölgesel Gelişim Ligleri 9'ar takımlı 4 grupta 3 devreli olarak oynanırken,  Elit Ligler; Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin yer aldığı iki ayrı grupta çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

Yeni Malatyaspor’un U14, U15 ve U16’da yer aldığı Gelişim Liglerinde rakipleri; Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Gaziantepspor, Gazişehirspor, Elazığspor, Sivasspor takımları yer alacak. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Eylül 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 06 Eylül 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017