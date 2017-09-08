Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 5 Temmuz 2017 tarihli toplantısında onayladığı statü çerçevesinde 2017-2018 sezonunda; U14, U15, U16 yaş kategorileri Bölgesel Gelişim Ligi, U17 ve U19 yaş kategorileri ise Elit Lig organizasyonunda müsabakalarını oynayacak. 2017-2018 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin zorunlu katılımı ile organize edilecek olan Gelişim Ligleri'nde, Bölgesel Gelişim Ligleri'nin yaş grupları 23-24 Eylül 2017 tarihlerinde, Elit Ligler ise 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde başlayacak. Bölgesel Gelişim Ligleri 9'ar takımlı 4 grupta 3 devreli olarak oynanırken, Elit Ligler; Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin yer aldığı iki ayrı grupta çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

Yeni Malatyaspor’un U14, U15 ve U16’da yer aldığı Gelişim Liglerinde rakipleri; Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Gaziantepspor, Gazişehirspor, Elazığspor, Sivasspor takımları yer alacak.

FATİH AVCI