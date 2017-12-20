20 Aralık 2017 Çarşamba

Geleneksel Satranç Turnuvası

İnönü Üniversitesi Satranç Topluluğu tarafından geleneksel hale getirilen Tanışma Satranç Turnuvası'nın bir yenisi daha birbirinden çekişmeli maçlarla yapıldı.

20 Aralık 2017 Çarşamba 12:32
Geleneksel Satranç Turnuvası

  Mediko Sosyal Tesisleri'nde, İnönü Üniversitesi Satranç Topluluğuna ait satranç salonunda düzenlenen Tanışma Satranç Turnuvası'na yoğun ilgi gösterildi. İki gün süren, İnönü Üniversitesi öğrencileri ve topluluk üyelerinin de katıldığı ve çekişmeli geçen turnuvada, Yunus Emre Çay birinci, Feyzullah Çitil ikinci, Muhammed Tufan üçüncü oldu. Ödüllerini alan ve turnuvaya katılan öğrenciler, turnuvayı düzenleyen İnönü Üniversitesi Kurucu Başkanı Betül Büyükaşık, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik ve Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Ahmet Fethi Durmuş'a teşekkür ettiler.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahSatranç Turnuvası

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