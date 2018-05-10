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Geleneksel Çocuk Oyunları

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 09 Mayıs 2018 tarihinde Atatürk Spor Salonunda yapılan, Okullar arası Geleneksel Çocuk Oyunları Müsabakaları sona erdi.

Geleneksel Çocuk Oyunları

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 09 Mayıs 2018 tarihinde Atatürk Spor Salonunda yapılan, Okullar arası Geleneksel Çocuk Oyunları Müsabakaları sona erdi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 10:50
Geleneksel Çocuk Oyunları

Atatürk Spor Spor Salonunda yapılan ödül törenine Okul Sporları Şube Müdürü Dr.Murat KILINÇ, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet ATEŞ, Okul Sporları Personeli Yalçın SİNCER, Cengiz YİĞİT, sporcular, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı. Dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat KILINÇ ve Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet ATEŞ verdi. Geleneksel Çocuk Oyunları Müsabakalarında dereceye giren okul sıralaması ise şöyle oluştu;

BAYRAK YARIŞI:1. Battalgazi Hanımın Çiftliği İlk Okulu, 2. Battalgazi Özel İdare İlk Okulu, 3. Yeşilyurt Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlk Okulu, 4. Yeşilyurt Cafana İlk Okulu

ÇİFT AYAK ATLAMA OYUNU: 1. Doğanşehir Söğüt İlk Okulu, 2. Battalgazi Şehit Murat Doğru İlk Okulu, 3. Battalgazi Gazi Osmanpaşa İlk Okulu, 4. Arguvan Yazıcıbaşı İlk Okulu

MENDİL KAPMACA: 1. Akçadağ Cumhuriyet İlk Okulu, 2. Yeşilyurt Yakınkent İMKB İlk Okulu, 3. Arguvan Yazıcıbaşı İlk Okulu, 4. Yeşilyurt Özel İdare İlk Okulu

YAKAN TOP: 1. Yeşilyurt Özel İdare İlk Okulu, 2. Battalgazi İnönü İlk Okulu, 3. Yeşilyurt Top Söğüt İlk Okulu, 4. Darende Nadir İlk Okulu.

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ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
çocukGençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü
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