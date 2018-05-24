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“Geleceğin Yıldızlarını Arıyoruz”

Yeni Malatyaspor Kulübü, “Geleceğin Yıldızlarını Arıyoruz” sloganıyla 2004-2010 yılları arasında doğumlu çocukları kapsayan futbol okulu kayıt ve antrenmanlarının başladığını duyurdu. Haftanın 3 günü sürecek antrenmanlarda 45 gün boyunca yıldız adaylarını sosyal yönü bol bir programın beklediği öğrenildi

“Geleceğin Yıldızlarını Arıyoruz”

Yeni Malatyaspor Kulübü, “Geleceğin Yıldızlarını Arıyoruz” sloganıyla 2004-2010 yılları arasında doğumlu çocukları kapsayan futbol okulu kayıt ve antrenmanlarının başladığını duyurdu. Haftanın 3 günü sürecek antrenmanlarda 45 gün boyunca yıldız adaylarını sosyal yönü bol bir programın beklediği öğrenildi

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:45
“Geleceğin Yıldızlarını Arıyoruz”

Yeni Malatyaspor Kulübü, “Geleceğin Yıldızlarını Arıyoruz” sloganıyla 2004-2010 yılları arasında doğumlu çocukları kapsayan futbol okulu kayıt ve antrenmanlarının başladığını duyurdu. Haftanın 3 günü sürecek antrenmanlarda 45 gün boyunca geleceğin futbolcularını antrenörler eşliğinde keşif edeceklerini ifade eden Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Levent Doğandemir, kayıt yaptıracak yıldız adaylarını sosyal yönü bol bir programın beklediğini söyledi. Doğandemir, “Geleceğin yıldızlarını aradığımız futbol okulu kayıt ve antrenmanları başlamıştır. Hocalarımız ile yaptığımız istişareler sonucunda bu yılki antrenman süremizi 45 gün olarak belirledik. Kısa ama sosyal yönü bol bir program yapacağız. Bu zaman zarfı içerisinde sadece bir seferliğine mahsus velilerimizden kayıt esnasında 250 lira bir kayıt ücreti talep edeceğiz. Bunun içerisinde servis ücreti de dahildir. Kayıtlarını yaptıran çocuklarımız Yeni Malatyaspor Store’den malzemelerini temin edecekler. Haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 5’te gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

“HALKIMIZ TEVECCÜH GÖSTERİYOR”

Malatyalıların kendilerine büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Doğandemir, “Yaz futbol okullarında yetenekli çocuklarımızı keşif etmemiz çok yüksek. Alt gruplarımız olan U14’den U17’ye kadar geçmiş dönemden gelen yetenekli çocuklarımızı orada tespit ettik. Bu çocuklarımızı kulüp bünyemize alarak lisanslarını çıkartıyoruz. Yeni Malatyaspor’umuz Süper Lig’de ilk sezonunda başarılı grafik sergilediğinden dolayı halkımız takımlarının altyapısına büyük bir teveccüh gösteriyor. Sağ olsun hemşerilerimiz bu konuda yeteri kadar duyarlılık gösteriyor. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarını bizlere emanet ederek yeteneklerinin keşfedilmesine yardımcı olmamızı talep ediyorlar. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Kulübü“Geleceğin Yıldızlarını Arıyoruz”Levent Doğandemir
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