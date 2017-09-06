Ulusal ve Uluslararası çeşitli turnuvalarda derece elde eden AspenGoS Kulübü Satranç Sporcuları Muhammed İhsan Atik ve Uğur Can Hatırlı,

Türkiye Satranç Federasyonu Serik İlçe Temsilcisi ve AspenGoS Kulübü Başkanı Serkan Çakır ile Satranç Antrenörü Abdullah Almaz ile birlikte Serik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen’i ziyaret etti. Özen, 25-30 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılan Uluslararası Malatya Altın Kayısı Satranç Turnuvasında 10 Yaş Altı Kategoride birinci ile aynı şekilde 8 puanla yarışmayı tamamlayarak averaj farkı ile turnuvada 2. olan, ayrıca 12-18 Haziran 2017 tarihlerinde İzmir-Çeşme’de yapılan 5. Çeşme Uluslararası Satranç Turnuvasında 4. olan Muhammed İhsan Atik ile 28-29-30 Temmuz 2017 tarihlerinde Marmaris’te 4 farklı kategoride gerçekleşen Ulusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ELO Satranç Turnuvasında, B kategorisinde ikinci olan Uğur Can Hatırlı’yı başarılarından dolayı kutladı.

Ziyarette genç satranç sporcularını tebrik eden Özen, ilçe de sporun geliştiğini belirterek, “Farklı branşlarda uluslararası seviyede müsabakalar gerçekleştiriliyor. Çok sayıda spor dalında ilçemizin başarıları gündeme gelirken, strateji, zeka ve beyin sporu olan satrançta da genç yeteneklerimiz bir çok turnuvada derece elde ediyor” dedi.

Özen, daha sonra genç sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

İHA