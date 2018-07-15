Geleceğin milli sporcuları yetişiyor

Tekvando altyapısına verilen emeklerin meyvesini vermeye başladığını ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü Erdal Talas, Mehmet Emin Bitlis İlkokulu Spor Salonu’nda haftanın 6 günü 35’er kişilik gruplar galinde minikler, yıldızlar, gençler kategorilerinde antrenmanlarını sürdürdüklerini söyledi. Talas, “Sporcularımızın çocuğu yılın her döneminde antrenmanlarına devam eden çocuklarımız. Hafta sonu yaz okuluna gelen öğrencilerimiz de oluyor. Geride kalan sezonda kulüp bazında Malatya’da 7 il birinciliğimiz var. Bir o kadar da ikincilikler elde ettik. Genç kızlar kategorisinde sporcularımızın hedefi 2019-2020 yıllarında ulusal başarılar elde etmek. Bu sporcularımız maçlara katılmaya başladılar. Kendilerini gelecek yıllara hazırlıyorlar. Şuanda gençler ve büyükler kategorilerinde yarışıyoruz. Türkiye sıralamasında gençlerimiz 4. Tura kadar yükselerek son 16 ya kalma başarısı gösterdiler. Eğer bir maç daha kazanıp son 8’e kalsalardı milli takım seçmelerine davet edileceklerdi. İnşallah bir dahaki sefere bunu başaracağız.” dedi.

“VELİLERDE KATILMAK İSTİYOR”

Erdal Talas, “Kulüp olarak hedefimiz hem erkek hem de kızlarda milli takıma sporcu kazandırmaktır. Bu anlamda kulüp yöneticilerimiz bizlere tüm olanakları sağlamaktadır. Malatya’da aileler çocuklarını tekvando sporuna gönderme konusunda oldukça istekliler. Hatta velilerimizin kendileri de kurslarımıza katılmak istediklerini belirtti. Taleplerinin bu yönde olduğunu görmek bizleri memnun ediyor. Okulların açık olduğu dönemde öğretmenlerimizden güzel dönüşler alıyoruz. Tekvandoya gelen çocukların sınıflarında daha derli ve toplu olduklarını ifade ederek bizlere teşekkür ediyorlar. Dolayısıyla ailelerimiz çocuklarını spora mutlaka yönlendirsinler. Maalesef günümüzde birçok çocuk akıllı telefonların ve internetin ağına kapılmış durumda. Spor kötü alışkanlıktan uzak tutuyor. Bizler ne kadar çok sporcu yetiştirirsek kötü alışkanlığa bulaşan çocuk sayısını o kadar azaltırız. Bu anlamda bizlere destek veren, yanımızda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve kulüp yetkililerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Yeğeninin 3 ay önce tekvandoya başladığını ifade eden öğrenci velisi Yavuz Özkanser ise, “yeğenim kısa süre içerisinde ilerleme sağladı. Spor gençlerimizin gelişimi açısından, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde sağlıklı, ve zinde bireyler yetişmesi bakımından çok önemli. Ayrıca ülkemizin uluslara arası arenada bayrağımızı her zaman göndere çekmek açısından sporcu yetiştirmek zorundayız. Bu anlamda kesinlikle gençlerimizin spora teşvik edilmesi gerekmektedir.” şeklinde konuştu.