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Geleceğin futbolcuları yetişiyor!

Yeşilyurt Belediyespor’un 8-13 yaş aralığındaki çocuklar için başlattığı yaz futbol okulunda çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Geleceğin futbolcularını yetiştirdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediyespor Altyapı Sorumlusu Erdal Karakurt, “Bu çalışmaları sosyal sorumluluk çatısı altında tamamen ücretsiz organize ediyoruz.” dedi.

Geleceğin futbolcuları yetişiyor!

Yeşilyurt Belediyespor’un 8-13 yaş aralığındaki çocuklar için başlattığı yaz futbol okulunda çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Geleceğin futbolcularını yetiştirdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediyespor Altyapı Sorumlusu Erdal Karakurt, “Bu çalışmaları sosyal sorumluluk çatısı altında tamamen ücretsiz organize ediyoruz.” dedi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:31
Geleceğin futbolcuları yetişiyor!

Yaz futbol okulundaki çalışmaların antrenörler Orhan Şimşek ve Ali Çalhan nezaretinde sürdüğünü belirten Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Altyapı Sorumlusu Erdal Karakurt, “Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabahın erken saatlerinde Yeşiltepe’de bulunan sahalarda genç sporcularımızla antrenmanlarımızı düzenli şekilde yapıyoruz. Bu çalışmaları sosyal sorumluluk çatısı altında tamamen ücretsiz organize ediyoruz. Çocuklarımızı bulundukları bölgelerden servisle alarak 25’er kişilik gruplar halinde antrenör hocalarımız nezaretinde gelişimlerini sağlıyoruz. Antrenman malzemeleri gibi kullanılan tüm ortak iştiraklar belediyemiz tarafından karşılanıyor.” Dedi.

“BAL’DA OYNAYABİLECEK DÜZEYE GELDİLER”

Karakurt, “Malatya’da bir ilki yaparak çocuklarımızı yetenek sıralamalarına göre branşlara dağıttık. Kulübümüzün bütün yaz spor okullarına katılmak isteyen çocuklarımızı bir araya toplayarak basketbol, voleybol, futbol, tekvando ve güreş branşlarındaki hocalarımızı davet ederek sporun başlangıcı olan jimnastik hareketleri yapılarak fizik durumları belirlendi. Bütün branşlara dağılım yapıldıktan sonra futbol oynayabilecek en iyi 120 çocuğumuzu belirledik. Bu arkadaşlarımızın arasından ise yaz dönemi sonunda en iyi 50 futbolcu çocuğumuzu seçeceğiz. Devamında ise bu sporcularımız U12 ile U19 yaş kategorilerinde önümüzdeki yıl mücadele edebilecekler. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl U16 takımımız Malatya şampiyonu olduktan sonra bölge şampiyonasına katılmış ve ikinci olmuştu. Altyapıdan 7 futbolcumuzu A takıma çıkarttık ve bunun gururunu yaşıyoruz. 28 Temmuz’da A takımımız sezon hazırlıklarının startını verecek. Altyapıdan kadroya dahil olan sporcularla birlikte 30’a yakın futbolcu grubu birlikte kamp yapacak. Yeşilyurt Belediyespor altyapısı olarak verdiğimiz emeklerin meyvelerini böylelikle almaya başlayacağız. Futbolcularımız Bölgesel Amatör Lig’de oynayabilecek düzeye geldiler. Bu da yapmış olduğumuz çalışmaların ne kadar doğru ve verimli olduğunun bir kanıtıdır. Geçmişte sportif çalışmalarımızı destekleyen Hacı Uğur Polat başkanımıza ve bu yıl onun bıraktığı yerden desteğini artırarak devam ettiren Mehmet Çınar başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca kulüp başkanımız Dursun Sucu’da her anlamda bizleri sahiplenerek her zaman yanımızda yer alıyor. Bu desteğinden dolayı da kendisine şükranlarımızı sunuyorum.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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Geleceğin FutbolcularıYeşilyurt Belediyespor Altyapı Sorumlusu Erdal KarakurtYeşilyurt Belediyespor
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