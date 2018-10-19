"Geleceğimiz aydınlık"

Almanya’daki seçmelerle ilgili açıklamalarda bulunan altyapı koordinatörü Levent Doğandemir, E.Y. Malatyaspor alt yapısının yarınlarının aydınlık olduğunu söyledi.

7 haftalık galibiyet özlemlerine Sivas maçında son verdiklerini aktaran Doğandemir, “Malatya altyapısı olarak gelecek umutla bakıyoruz. Bu anlamada her kategoride yarışmacılıktan çok yetiştiricilik rolümüz fazlasıyla ağır basıyor. Bu sene belki U21’de başarılı bir tablo ortaya koymuyoruz ama bunun meyvelerini seneye U19’da fazlasıyla alacağız. Bilindiği üzere seneye U21 olmayacak. U19 takımlarıyla mücadele edilecek. Bizde bu doğrultuda altyapıda yeniden bir planlamaya gittik. Bunun getirilerini seneye görme arzusundayız” dedi.

“BURALARDAN 2 ÇOCUK BULSAK BİLE BİZE YETER”

Doğandemir, altyapı sorumlusu Murat Uçkun ve izleme komitesi sorumlusu Hakan Çalışkan’ın Almanya’da futbolcu seçmeleri yaptığını belirterek, “Biz geride kalan yaz Türkiye’nin doğu bölgesinde kapsamlı bir yetenek taraması yaptık ve bu seçmelerden iyi gördüklerimizi altyapıya kazandırdık. Şimdi aynı şeyi topraklarımız dışında, Almanya’da yapıyoruz. Bizim düşüncemiz yeteneğin gelip bizi bulmasından ziyade bizim peşine düşüp kulübe kazandırmamız. Buralardan 2 çocuk bulsak bile bize yeter. Bu anlamda yönetimimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.