GEÇMİŞ OLSUN SEZER!

Bu sezon Adana Demirspor forması giyen genç oyuncu Maçın 20. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcu Sezer Özmen’in Almeida ile girdiği mücadelede ayağı kırıldı. Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özmen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor karşısında 2-0’lık skorla aldıkları 3 puanı maç sonunda düzenlediği basın toplantısında değerlendirirken, Buradan oyuncularımı gönülden kutluyorum ve bu galibiyeti de Sezer’e hediye ediyorum” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi