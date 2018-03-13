Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118267
ALTIN
164.623
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.3995
EURO
4.7826

GEÇMİŞ OLSUN SEZER!

Geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Sezer Özmen’in Giresunspor maçında ayağı kırıldı.

GEÇMİŞ OLSUN SEZER!

Geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Sezer Özmen’in Giresunspor maçında ayağı kırıldı.

busabahh
busabahh
13 Mart 2018 Salı 12:17
GEÇMİŞ OLSUN SEZER!

Bu sezon Adana Demirspor forması giyen genç oyuncu Maçın 20. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcu Sezer Özmen’in Almeida ile girdiği mücadelede ayağı kırıldı. Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özmen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor karşısında 2-0’lık skorla aldıkları 3 puanı maç sonunda düzenlediği basın toplantısında değerlendirirken, Buradan oyuncularımı gönülden kutluyorum ve bu galibiyeti de Sezer’e hediye ediyorum” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Sezer özmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“BU TAKIM SÜPER LİG'E YENİ ÇIKTI”
“BU TAKIM SÜPER LİG'E YENİ ÇIKTI”
MALATYA DERBİSİ
MALATYA DERBİSİ
EREN İDDİALARA CEVAP VERDİ
EREN İDDİALARA CEVAP VERDİ

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim