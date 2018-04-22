Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş maçında yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ’in kafasına 5 dikiş atılmış, bir gece hastanede bekletilmiş ve dün sabahta taburcu edilmişti. Yeni Malatyaspor Kulübü olaylalrla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak, yaşananları kınadı, tecrübeli futbol adamı Şenol Güneş’e geçmiş olsun temennisinde bulundu. Sarı kırmızılı kulubün yazılı açıklaması şöyle: “Gerçek Fenerbahçe taraftarlarını tenzih ederek, futbolun ''dostluk'' ilkesine aykırı hareket ederek futbolu çirkinleştiren holiganları kınıyor, bu akşam oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaralanıp hastaneye kaldırılan teknik direktör Şenol Güneş başta olmak üzere, Beşiktaş Kulübü’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”