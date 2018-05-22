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Geçmiş olsun Ertaç

Süper Lig’in son haftasında oynanan Kayserispor maçında dizinden sakatlanan Yeni Malatyaspor’un tecrübeli kalecisi Ertaç Özbir’in tedavisine başlanıldığı bildirildi.

Geçmiş olsun Ertaç

Süper Lig’in son haftasında oynanan Kayserispor maçında dizinden sakatlanan Yeni Malatyaspor’un tecrübeli kalecisi Ertaç Özbir’in tedavisine başlanıldığı bildirildi.

22 Mayıs 2018 Salı 11:18
Geçmiş olsun Ertaç

Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Kayserispor maçının ilk yarısında girdiği pozisyonda sakatlanarak devre arasında yerini Farnolle’a bırakan Yeni Malatyaspor’un tecrübeli file bekçisi Ertaç Özbir’in sağlık durumuyla ilgili kulüpten yazılı açıklama geldi. İstikrarlı şekilde bu sezon sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan 28 yaşındaki file bekçisinin yapılan tetkikleri sonucunda sol dizde darbeye bağlı ödem tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlanıldığı ifade edildi. Ertaç Özbir bu sezon Süper Lig’de oynadığı 28 maçın tamamına ilk on birde başlarken toplam 2476 dakika süre aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporErtaç özbirTedavi
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