31 Mayıs 2017 Çarşamba

Gecenin rengi siyah-beyaz!

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Gaziantepspor’u 4-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Malatya'da da coşkuyla kutlandı.

30 Mayıs 2017 Salı 11:44
Gecenin rengi siyah-beyaz!

  Beşiktaş'ın ligin bitimine bir hafta kala 2016-2017 futbol sezonunun şampiyonu olması tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da sevinçle karşılandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar Malatya'da şampiyonluk kutlamaları için sokaklara döküldü.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Malatya Beşiktaşlılar Derneği önünde toplanan taraftarlar tezahüratlar eşliğinde kutlamalar yaptı. Siyah-beyazlı taraftarların kimi arkadaşlarıyla, kimisi de çocuklarını omzuna alıp sevinç gösterilerine katıldı. Ellerindeki meşalelerle Soykan Meydanına kadar yürüyen Beşiktaşlılar uzun süre şampiyonluğu kutladı.

İHA
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