Beşiktaş'ın ligin bitimine bir hafta kala 2016-2017 futbol sezonunun şampiyonu olması tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da sevinçle karşılandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar Malatya'da şampiyonluk kutlamaları için sokaklara döküldü.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Malatya Beşiktaşlılar Derneği önünde toplanan taraftarlar tezahüratlar eşliğinde kutlamalar yaptı. Siyah-beyazlı taraftarların kimi arkadaşlarıyla, kimisi de çocuklarını omzuna alıp sevinç gösterilerine katıldı. Ellerindeki meşalelerle Soykan Meydanına kadar yürüyen Beşiktaşlılar uzun süre şampiyonluğu kutladı.

İHA