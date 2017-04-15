15 Nisan 2017 Cumartesi

Gecenin konusu Malatyaspor oldu

Alanya Malatyalılar Kültür Derneği’nin düzenlemiş olduğu Malatyalılar gecesi youğun katılımla gerçekleşti.

15 Nisan 2017 Cumartesi 11:18
Gecenin konusu Malatyaspor oldu

2 yıl önce kurulan Alanya Malatyalılar Derneği’nin tertip ettiği geceye Ak Parti Antalya milletvekili Sena Nur Çelik, eski İstanbul Bağımsız Milletvekili Malatyalı İhsan Barutçu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi parti ilçe başkanları, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Konya Meram Emniyet Müdürü Malatyalı Nedim Özata, ve sivil toplum örgütleri katıldı. Alanya Malatyalılar Derneği Başkanı Mustafa Sönmez yaptığı konuşmada, gurbetteki Malatyalıları bir araya getirmek için bu birlik beraberlik gecesini düzenlediklerini söyledi. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise “Malatyamızı en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Futbol adına Süper Lig yolunda ilerliyoruz. Kısmetse şampiyon olup Malatyamızı en üst noktada temsil etmek istiyoruz. Önümüzde kritik bir Eskişehirspor maçı var. Tüm hemşerilerimizi de bu maça davet ediyorum” dedi. Gece Malatyalı türkücüler Muharrem İmik ve Mehmet Balaban’ın şarkılarıyla sona erdi.

MEHMET KIROĞLAN
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