Süper Lig İlhan Cavcav sezonunun ardından 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in de sezon planlamaları açıklandı. Planlamaya göre TFF 1. Lig'de 2017-2018 Sezonu, 11 Ağustos Cuma günü başlayacak. İlk yarısı 24 Aralık 2017 tarihinde tamamlanacak TFF 1. Lig'de ikinci yarı 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren oynanacak. Normal sezon ise 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla bitecek.

SICAK HAVALARDAN DOLAYI MAÇLAR GECE OYNANACAK!

TFF 2 ve 3. Lig'de sezon 26 Ağustos 2017 Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlarken, ilk yarı maçları 17 Aralık 2017 Pazar günü tamamlanacak. Liglerde 20 Ocak 2018 Cumartesi günü ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de oynanacak. 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu planlaması ise daha önce açıklanmıştı. Planlamaya göre Süper Lig 2017-2018 Sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerindeki ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Süper Lig'de ilk yarı 24 Aralık 2017 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren oynanacak. Süper Lig'de sezon 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Öte yandan TFF, müsabakaların sıcak bir iklime denk gelmesinden dolayı ilk haftalarda bazı maçları gece 21.30’da başlatarak havaların serin saatte oynanmasını sağlayacak.

HABER MERKEZİ