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Gazişehir F.K. Adanaspor maçının hakemi belirlendi

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Adanaspor-Gazişehir maçının hakemi belirlendi.

Gazişehir F.K. Adanaspor maçının hakemi belirlendi

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Adanaspor-Gazişehir maçının hakemi belirlendi.

08 Şubat 2018 Perşembe 19:03
Gazişehir F.K. Adanaspor maçının hakemi belirlendi

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Adanaspor-Gazişehir maçının hakemi belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Adana’da saat 18:00’de oynanacak olan karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. Müsabakada düşme tehlikesi bulunan ve son üç haftada sadece bir puan alabilen ev sahibi Adanaspor, çıkış yakalamaya çalışacak. Konuk ekip kırmızı-siyahlılar ise son üç maçtır süren galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Öte yandan Gaziantep’te 09 Şubat Cuma günü saat 18.00’da oynayacak olan Gaziantepspor- Adana Demirspor maçını ise Ramazan Keleş, Cumhur Altay ve Cemal Alpay hakem üçlüsü yönetecek. Kötü günler geçiren Adana Demirspor, son sıradaki Gaziantepspor’u yenerek, düşme hattından kurtulmayı planlıyor.
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