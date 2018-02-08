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Gazişehir, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında deplasmanda Adanaspor’a konuk olacak olan Gazişehir F.K, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.Gazişehir F.K. Pazartesi günü Adana’da oynanacak olan müsabaka hazırlıklarını...

Gazişehir, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında deplasmanda Adanaspor’a konuk olacak olan Gazişehir F.K, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.Gazişehir F.K. Pazartesi günü Adana’da oynanacak olan müsabaka hazırlıklarını...

08 Şubat 2018 Perşembe 18:51
Gazişehir, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında deplasmanda Adanaspor’a konuk olacak olan Gazişehir F.K, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Gazişehir F.K. Pazartesi günü Adana’da oynanacak olan müsabaka hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde sürdürdü. Antrenman ısınma ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Çift kale maçı kazanan turuncu takım, galibiyetin ardından zafer pozu geleneğini sürdürdü. Ayrıca antrenmanı Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy ve Erhan Özmen de takip ederek, antrenmanın sonunda futbolculara ve teknik heyete çikolata ikramında bulundu.

Kırmızı-siyahlı takım, Adanaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 14.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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