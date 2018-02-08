Gaziantepspor - Adana Demirspor maçının bilet fiyatları açıklandı

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Gaziantepspor-Adana Demirspor maçı bilet fiyatları belirlendi.

Gaziantep Stadyumu’nda 09 Şubat 2018 Cuma günü saat 18.00’de oynanacak olan Gaziantepspor - Adana Demirspor maçı bilet fiyatları açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 1. kategorideki VIP alt bölümü 22 TL, 2. kategorideki maraton alt tribün 11 TL, misafir takım biletleri de 11 TL’den satışa çıkarıldığı belirtildi.

Duyuruda taraftarların biletlerini Passolig Kartlarına www.passo.com.tr adresi ve stadyum gişelerinden yükleyebilecekleri hatırlatıldı.