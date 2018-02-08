Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya -1°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114264
ALTIN
162.191
DOLAR
3.8251
STERLİN
5.3219
EURO
4.6828

Gaziantepspor - Adana Demirspor maçının bilet fiyatları açıklandı

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Gaziantepspor-Adana Demirspor maçı bilet fiyatları belirlendi.

Gaziantepspor - Adana Demirspor maçının bilet fiyatları açıklandı

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Gaziantepspor-Adana Demirspor maçı bilet fiyatları belirlendi.

08 Şubat 2018 Perşembe 19:12
Gaziantepspor - Adana Demirspor maçının bilet fiyatları açıklandı

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Gaziantepspor-Adana Demirspor maçı bilet fiyatları belirlendi.

Gaziantep Stadyumu’nda 09 Şubat 2018 Cuma günü saat 18.00’de oynanacak olan Gaziantepspor - Adana Demirspor maçı bilet fiyatları açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 1. kategorideki VIP alt bölümü 22 TL, 2. kategorideki maraton alt tribün 11 TL, misafir takım biletleri de 11 TL’den satışa çıkarıldığı belirtildi.

Duyuruda taraftarların biletlerini Passolig Kartlarına www.passo.com.tr adresi ve stadyum gişelerinden yükleyebilecekleri hatırlatıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atiker Konyaspor’dan Demirören’e ziyaret
Atiker Konyaspor’dan Demirören’e ziyaret
PFDK’dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman’a ceza
PFDK’dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman’a ceza
MHP’li kadınlar şehitler için mevlit okuttu 
MHP’li kadınlar şehitler için mevlit okuttu 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim