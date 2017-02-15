15 Şubat 2017 Çarşamba

Gaziantep deplasmanında 1750 kişilik kontenjan ayrılacak...

Taraftar çıldırdı, otobüs istiyor!

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:03
Gaziantep deplasmanında 1750 kişilik kontenjan ayrılacak...

  Yeni Malatyaspor’un 20. hafta sonunda rakiplerinin de puan kaybetmesiyle yeniden liderliği eline geçirmesi sarı kırmızılı taraftarları harekete geçirdi. Hafta sonu Gaziantep’te oynanacak Gaziantep Bş. Bld. Spor – Yeni Malatyaspor maçı için en az 1500 taraftarla yola çıkmaya hazırlanan Malatyaspor Taraftarlar Derneği, dev bir organizasyonla en az 30 otobüs kaldırmayı planlıyor.

  Süper Lig yolunda zirveyi İstanbul’da ele geçiren Yeni Malatyaspor’un haftalar sonra yeniden liderlik koltuğuna oturması sarı kırmızılı futbolseverleri adeta sevinçten çıldırttı. Denizlispor maçı için 250 km’ lik İstanbul yolculuğuna 400 taraftarı 8 otobüsle taşıyan Malatyaspor Taraftarlar Derneği, şimdide 241 km’ lik Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanına 30 otobüsle 1500 taraftar götürmeyi planlıyor.

MURAT SOYSAL BELEDİYELERE VE STK’LARA SESLENDİ
  Konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve çalışmalara başladıklarını ifade eden Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, “İstanbul’da Denizlispor’u yenerek yeniden lider oluşumuzu, taraftarımızın Malatya’dan yaptığı 40 saatlik yolculuğun karşılığı olarak görüyoruz. Bütün futbolcu, yönetim ve teknik heyetimiz de tebrik ediyoruz. Yeni Malatyaspor yeniden liderlik koltuğunda. Temennimiz sezon sonuna kadar ligi burada bitirmektir. Onun için şehrimize büyük görev düşüyor. Biz Malatyaspor taraftarları olarak şampiyonluk yolunun deplasman yollarından geçtiğine inanıyoruz. Bu anlamda, kar-kış, uzun-kısa, çile-kolay demeden, ister Malatya’da ister dünyanın öteki ucunda her yerde olmaya gayret edeceğiz. Hafta sonu Gaziantep'te oynayacağımız müsabaka rakiplerimizle puan farkını açmak için çok önemli. Bu noktada yine bir taraftar çıkarması yapacağız. Gaziantep Stadyumu’nun kapasitesi 35.000’dir bize düşen yüzde 5’lik kısım 1750 kişidir. Orayı full doldurup takımızın alacağı galibiyete katkıda bulunmak istiyoruz. Bu konuda Malatya Sivil Toplum Kuruluşlarına ve belediyelerimize sesleniyoruz. Bizler dernek olarak, onlar da kendi imkânlarıyla 3-5 otobüs sözü versinler ve 30 rakamına ulaşalım. 2005’te Gaziantep’te yıkılan umutlarımızı 2017’de yeniden Gaziantep’te yeşertelim. Derneğimize şu an yoğun bir talep var. 30 otobüs karşılanırsa her başvuranı götürebiliriz.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI
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