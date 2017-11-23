23 Kasım 2017 Perşembe

Gazeteciler, Cissokho’ya kötü performansının nedenini sordular: “Ofansif takımdan defansif takıma geldim”

Kariyerinde Porto, Lyon, Valencia, Liverpool, Aston Villa ve Olmpiakos gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Yeni Malatyaspor’un Fransız sol beki Aly Cissokho, ofansif bir takımdan defansif bir başka takıma geldiğini kaydederek, takıma alışmasının biraz zaman alacağını söyledi.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:04
Gazeteciler, Cissokho’ya kötü performansının nedenini sordular: “Ofansif takımdan defansif takıma geldim”

  Sezon başında Beşiktaş’ın gündemindeyken Yeni Malatyaspor’a transferi gerçekleşen Aly Cissokho, Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Forma şansı bulduğu maçlarda defansa geri dönüşlerde ağır kaldığı görüşen tecrübeli oyuncu takıma sağlığıyla ilgili problemi olmadığını belirterek, “Her şeyin farkındayım, ilerleyen sürelerde performansımı herkes en iyi şekilde görecektir.” dedi.

ŞANSSIZDIK!
  Başakşehir ve Alanya maçlarında şansız olduklarını belirten Aly Cissokho, topu bir türlü filelerle buluşturamadıklarını ifade ederek, “Son haftalarda 1-0 kazandığımız iki maçtan sonra karşılaştığımız rakiplere kıyasla çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama gol yollarında sıkıntı yaşamaya başladık. Bu sorunun üstesinden gelmek ve gol atmak için çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Takımın başına bir buçuk ay önce yeni gelen teknik direktörümüz ile birlikte daha iyi çalışıyoruz. Defansı çok çalıştık zaten o da belli oluyor artık daha az gol yiyoruz. Tabi ki gol yolları içinde aynı ciddiyetle çalışmamız gerekiyor. Öte yandan şansında bizim yanımızda olması gerektiğini de düşünüyorum. Özellikle son iki maçta bulduğumuz gol pozisyonlarında şans bizimle değildi ve topu bir türlü filelerle buluşturamadık.” şeklinde konuştu.

HERKES GÖRECEK!
  Kendi performansıyla ilgili yöneltilen bir soruya ise Cissokho, “Ofansif bir takımdan başka bir defansif bir takıma geldim. Doğal olarak defansif anlamda çok koşmamız ve rakibinizi saha içerisinde iyi takip etmeniz gerekiyor. Buna alışmam evet biraz zaman alacaktır. Sağlığımla alakalı hiçbir problemim yok. Bende kendimle ilgili her şeyin farkındayım, zaten ilerleyen sürelerde bunu herkes en iyi şekilde görecektir.” diyerek yanıt verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahAly Cissokho

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