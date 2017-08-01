Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yapımına TOKİ tarafından 2012 yılında başlanan Yeni stadyumun önümüzdeki sezona yetişip yetişmeyeceğine dair kamuoyunda dolaşan söylentilere açıklık getirdi. Çakır, yeni statta futbol oynanması için her şeyin 15 güne kadar elverişli konuma geleceğini söyledi.

ARZU EDİYORUZ, GAYRET EDECEĞİZ

Genel manada bakıldığı zaman stadın hizmete açılacak aşamaya geldiğini söyleyen Ahmet Çakır, “Yeni stadyumun yolunda çalışmalar devam ediyor. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu açılış gerçekleştireceği güne kadar yetişmiş olacaktır. Ağustos ayının sonuna kadar da orada yapımı devam eden kavşaktan da araçların bir kısmının geçişine izin verilmiş olacak. Stadın diğer eksikleri için Spor Toto ile bir protokol imzaladık. Stat normal koşullarda bitmiş durumda. TOKİ projesini tamamladı, Gençlik ve Spor Bakanlığına devir etti. Federasyon önceki statlarda olduğu gibi futbol oynanmasına elverişli olup olmadığına ilişkin bazı kriterler belirliyor. Bunlar soyunma odaları, giriş-çıkışlar, lavabolar veya tribün koltuklarının kırık olması gibi boya badana dahil olmak üzere bazı hususlarda olabilir. Doğal olarak Yeni Malatya Stadı’nın da bazı eksiklikleri var. Onun haricinde stat şuan zaten bitirilmiş ve projesi tamamlandırılmış durumda. Bu eksiklerin 15 - 20 güne kadar tamamlanması adına bir çalışma başlattık. Tabii bunlar olurken saha zemini daha da güçleniyor. 10 gün önce gittiğimizde çimler yetersizdi ama 2 gün önce gittiğimizde artık çimlerinde hazır olduğunu gördük. Artık futbol oynamaya elverişli bir zemin olduğunu yerinde incelemiş olduk. İlk maça kadar da giriş ve çıkış yollarının asfaltlama işlemini tamamlamış olacağız. Birinci maça yetiştirmeye arzu ediyoruz, çünkü hepimiz bekliyoruz. Gayret edeceğiz” Diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ