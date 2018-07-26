Gardaş’tan uyarı tokadı!

10 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig öncesi son kamp haftasına giren Yeni Malatyaspor, bu kapsamda 4. hazırlık maçında Azerbaycan 1. Lig ekibi Sumqayit ile karşılaştı. Fenerbahçe Topuk Yaylası Antrenman Sahası’nda oynanan karşılaşmaya Yeni Malatyaspor Ertaç, Mina, Sadık, Chebake, Murat Yıldırım, Azubuike, İsmail, Hüseyin, Mustafa, Buğra ve Dia on biriyle çıktı.

3 - 0 GERİYE DÜŞTÜK!

Maça etkili başlayan konuk ekip karşılaşmanın 34. dakikasında Yusuf Naziyev’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra ceza sahası içerisinde Sadık’ın topa elle müdahale ettiğini işaret eden maçın hakemi beyaz noktayı işaret etti. Kullanılan penaltı atışında Afran İsmayilov takımını 2-0 öne geçirdi. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Azerbaycan temsilcisi 61. dakikada gelişen atakta sağdan ortalanan topa kaleci Abdulsamed’in hamle yapamamasını değerlendiren Yusuf Nabiyev attığı golle farkı 3’e taşıdı. Bu golden sonra üç dakika sonra rakip ceza sahası içerisine sokulan Issiar Dia, kalecinin solundan topu ağlara göndererek aradaki farkı ikiye indirse de kalan dakikalar farkı indirmek için yetmedi.

SERGİLENEN FUTBOL TRANSFER ŞART DEDİRTTİ

Rahman Buğra’nın son dakikalarda sakatlanmasıyla maçı 10 kişi tamamlayan Yeni Malatyaspor’un oyun genelindeki silik görüntüsü ise taraftarı 2 hafta sonra başlayacak lig öncesi tedirgin etti. Zayıf rakibine karşı alınan farklı mağlubiyet transfer gerekliliğini bir kez daha gündeme getirirken, Erol Bulut’un maç boyunca gergin ve sinirli olduğu gözlendi. Transferde henüz istediği isimleri kadroya katamayan yönetimin bu mağlubiyetten sonra birkaç isme sözleşme imzalatması bekleniyor.