11 Aralık 2017 Pazartesi

Galibiyeti kaçırdılar

U21 Türkiye Süper Lig’de sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan U21Yeni Malatyaspor’da kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Ligin son 4 maçında 12 puan hedefi koyan Sarı-Kırmızılılar, rakibi karşısında üstün oynadığı müsabakadan 1 puana razı oldu.

11 Aralık 2017 Pazartesi 11:46
Galibiyeti kaçırdılar

  U21 Süper Ligi’nde geçen hafta deplasmanda Akhisarspor’u 2-0 mağlup eden U21 Yeni Malatyaspor, ligde bu hafta İnönü Stadı’nda ağırladığı Göztepe karşısında yenik düştüğü maçta sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Müsabaka sonunda değerlendirmede bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, şunları söyledi:  “Rakip karşısında iyi oynadık, ancak yediğimiz 1 golle skor olarak geride kaldık. Buna rağmen oyuncularımız maçı bırakmadı ve eşitlik sayısını bulduk. Bu golden sonra girdiğimiz birçok net pozisyon var, ancak hiçbirini değerlendiremedik. Ne diyelim sağlık olsun. Rakibi de tebrik ediyoruz. Futbolda yenilmekte var, yenmek de. Bazen böyle çok iyi oynarsın ama kazanamazsın. Bu sene U21 Süper Ligi’nde ilk senemiz. Buna rağmen takım olarak iyi bir performans sergiliyoruz. Tabi zaman zaman tecrübe eksikliğimizin kurbanı olduğumuz da oluyor. Ancak yine de doğru yoldayız diyebilirim. Asıl misyonumuz olan Malatyaspor’a yıldız adayları kazandırma hedefimizi unutmadık hiçbir zaman. Bizim için A takıma kazandırılmış bir sporcu şampiyonluktan daha önemlidir”

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: U21Yeni MalatyasporBusabah

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