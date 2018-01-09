09 Ocak 2018 Salı

Galibiyeti Adem getirdi!

Devre arası kamp çalışmaları çerçevesinde Antalya’da TFF 1. Lig takımı Giresunspor ile hazırlık karşılaşması oynayan Yeni Malatyaspor, rakibini 1 - 0 mağlup etti.

09 Ocak 2018 Salı 10:54
Galibiyeti Adem getirdi!

  Bir otelin sahasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın tek golünü 22. dakikada Adem Büyük kaydetti. Yeni Malatyaspor karşılaşmaya Ertaç, Chabeke, Sadık, Murat Akça, Rahman, Murat, Azubuike, Aytaç, Adem, Berk ve Turgut on biriyle başladı. Karşılaşmada Teknik Direktör Erol Bulut, bütün futbolculara şans tanıdı. Sarı kırmızılı takımda Fabian Ceddy Farnolle, Murat Yıldırım, Muenfuh Seth Sincere, Mustafa Batujahn Altıntaş, Ferhat Canlı, Sadio Diallo, Nacer Barazite, Hüseyin Ekici, Gökhan Akkan, İsmail Karakoç ve Mustafa Eskihallaç ise yedek kulübesinde yer aldı. Yeni Malatyaspor Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını yarın Süper Lig takımı Başakşehir ile oynayacak.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporAdem Büyük

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