TFF 1. Lig’de haftanın en önemli maçı yarın Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak. Sivasspor’u kendi taraftarı önünde ağırlamaya hazırlanan sarı kırmızılı temsilcimiz, bu kritik maçın taktik çalışmasını Orduzu Pınarbaşı’nda kendi tesislerinde yaptı.

BUZ’DAN SAVUNMAYA ÖZEL GÖREV!

Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde gerçekleştirilen çalışmaya, tüm futbolcular katılırken, sakatlığı devam eden Amutu’nun da takımla birlikte çalışması teknik heyeti memnun etti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından tüm takıma yarı sahada pas çalışması yaptıran Buz, daha sonra oyunculara ve mevkilere özel ayrı ayrı grup çalışması yaptırdı. Defans bölgesinde yeleği Caner, Mehmet Sak, Murat Akça ve Sadık Çiftpınar’a veren Buz, bir nevi Sivasspor maçının kadrosunu oluşturdu. Savunma kurgusuna Sivas maçında dikkat etmeleri gereken hususları aktaran Buz, özellikle bire birlerde rakibin açılan boşlukları kullanmaması için kenar oyuncularından daha fazla uyanık olmalarını istedi.

TÜM TAKIMIN HAZIR OLMASI TEKNİK HEYETİ SEVİNDİRDİ

Orta saha oyuncuları için savunmadan alınan toplarla hücuma en etkili çıkışları çalışan teknik heyet, forvet elemanlarına ise bol bol yan top ve kenar organizasyonları antrenmanı yaptırdı. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda tüm oyuncular forma giyecek seviyede hazır olması İrfan Buz’u memnun etti. Antrenmanı saha kenarında alt yapıdan sorumlu yönetici Mehmet Maden ve sportif direktör Ali Ravcı da yakından takip etti.

FATİH AVCI