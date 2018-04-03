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GALİBİYET PAROLASIYLA HAZIRLIK 

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

GALİBİYET PAROLASIYLA HAZIRLIK 

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

03 Nisan 2018 Salı 15:25
GALİBİYET PAROLASIYLA HAZIRLIK 

Süper Lig’de topladığı 37 puanla 9. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, cuma günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçında galibiyet hedefliyor. Günü saat 12.00’de yaptığı antrenmanla geçiren Malatya temsilcisinde moraller yüksek. Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Khalid Boutaib ve Godson Azubuike katılmadı.

Kulüpten edinilen bilgiye göre Khalid’in durumunun ciddi olmadığı, Azubuike’nin ise yarın antrenmanda son durumuna bakılarak oynayıp oynamayacağına karar verileceği ifade edildi.

Bu arada sol kanat oyuncusu Aly Cissokho yakalandığı gribal enfeksiyondan dolayı antrenmanı tamamlayamadı. Baş dönmesi şikayeti üzerine çalışmayı yarıda kesen Cissokho sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine tesislere gönderildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, cuma günü saat 20.00’de oynayacağı Medipol Başakşehir maçı için perşembe günü akşam İstanbul’a gidecek.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirEvkur Yeni Malatyaspor
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