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Galibiyet ilk olacak!

Göztepe ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de iki kez karşı karşıya geldi; geçtiğimiz sezon oynanan iki maçta Göztepe yenilmedi.

Galibiyet ilk olacak!

Göztepe ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de iki kez karşı karşıya geldi; geçtiğimiz sezon oynanan iki maçta Göztepe yenilmedi.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:49
Galibiyet ilk olacak!

Ligdeki son maçında Galatasaray'a yenilen Göztepe öncesinde oynadığı son beş lig maçında hiç yenilmemişti. 2017/18'de Göztepe evinde oynadığı son 11 lig maçının sadece ikisinde mağlup oldu. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki son 7 maçında sadece bir galibiyet alabildi ve bu maçların dördünde gol atamadı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de penaltılardan en fazla gol atan takım Göztepe'ydi. Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki son 5 deplasman maçında galibiyet alamadı ve ancak bu maçların ikisinde gol atabildi. Yeni Malatyaspor geçtiğimiz sezon Süper Lig'de en fazla hava topu kazanan takımdı. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un en golcü ismi olan Khalid Boutaib (12), forma giydiği son sekiz lig maçında rakip fileleri havalandıramadı. Nabil Ghilas Süper Lig'de Göztepe formasıyla sahaya çıktığı son 6 maçta 4 gol attı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
GöztepeYeni Malatyaspor
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