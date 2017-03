Balıkesir maçı öncesi Malatya’dan ayrılmadan takımı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör İrfan Buz, haftalar geçtikçe her takımın stresli müsabakalar oynayacağını belirterek, “Her geçen hafta bu ligde her takımın stres düzeyi artacak, her takım kritik maçlar oynamaya başlayacak. Henüz oynanacak 12 maç ve uzunca bir hafta var. Şuan lider olmamızdan ziyade biz her maça müsabaka müsabaka bakarak puan ya da puanlarla sahadan ayrılmak istiyoruz. Bu hafta önemli Balıkesir maçı var. Eksiklerimizle oraya gidiyoruz ama kadromuz da bulunan tüm oyuncular yeteneklerini ve performanslarını maçın son düdüğüne kadar yansıtabilecek futbolcular. Galibiyet için gideceğimiz için inşallah en iyi skorla da oradan ayrılacağız.” şeklinde konuştu.

“MALATYA BÜYÜK BİR CAMİA”

Hem iç sahada hem de Türkiye’nin her deplasmanında ciddi bir kitlesi olduğu için Malatya’nın büyük bir camia olduğunu ifade eden Buz, “Her zaman şunu vurgulamak istiyorum. Malatyaspor Kulübü gerçekten büyük bir camia. Kulüp olarak üzerine gitmemiz gereken eksiklerimiz var. Öte yandan tabi ki iyi olan taraflarımız da var. Yeni Stadımız bittiğinde kulüp olarak çok daha iyi olacağımıza inanıyorum.” Dedi.

“BALIKESİR CEPHESİ KAZANACAĞIZ DEDİ...”

Balıkesir maçının hakemi Kutluhan Bilgiç hakkında da konuşan Buz, “Kutluhan Bilgiç bizim Sivas ile oynadığımız maçımızı kabul ediyoruz iyi yönetti. Ama İzmir bölgesinden farklı bölge hakem hiç mi yok diye düşünmeye başladık. Netice itibariyle Göztepe de bu lig de lider olmak isteyen bir takım ve İzmir takımı. Çıktığımız her kritik maçta futbolcularımızın daha sakin ve sinirlerine hakim olması gerektiğini her fırsatta kendilerine de uyarıyorum. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor, gözlerin futbolcuların üzerinde olduğu kadar hakemlerin de üzerinde olacağını vurgulamak istiyorum. Savunma oyuncumuz Ferhat Kiraz geçen maçta sakatlandı, Murat son müsabakada sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Pereira’nın sakatlığı henüz geçmedi, Mehmet Sak sakatlıktan sonra takımla birlikte ilk idmanlarına çıktı ve maç eksiği var. Futbolcu kardeşlerimin bunların arkasına sığınmayacağını ve her şeyleri sahaya yansıtacaklarını nasıl galip ayrılırız diye oynayacaklarını düşünüyorum. Balıkesirspor’un teknik yönetimi kazanacaklarını deklare etti bakalım saha da her şeyi göreceğiz.” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI