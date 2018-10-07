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Galibiyet için gidecekler

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un teknik direktörü Hayati Palancı, 11 Nisan Spor deplasmanından da galibiyetle dönerek, yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini söyledi.

Galibiyet için gidecekler

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un teknik direktörü Hayati Palancı, 11 Nisan Spor deplasmanından da galibiyetle dönerek, yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini söyledi.

07 Ekim 2018 Pazar 13:44
Galibiyet için gidecekler

Ligin ikinci haftasında sahalarında Araban Belediyespor’a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Palancı, grupta her karşılaşmanın önemli olduğunu belirtti. Tecrübeli teknik adam, ‘şampiyonluk’ hedefiyle sezona başladıklarını ve bu doğrultuda ikide iki yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Biz artık hedefe kilitlendik. Bundan sonra bizim için her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz. Araban Belediyespor maçı bizim için geride kaldı. Önümüzde 11 Nisan Spor maçı var ve bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Tabi ki tek hedefimiz deplasmandan galibiyetle dönmek. Oradan da galibiyet ile dönersek inanıyorum ki 4 maçlık planladığımız periyodu burada Maraş maçıyla iyi bir şekilde sonlandıracak. Her maçın kendi içinde bir önemi var. Bundan sonra Bizim takım kazanarak gidecek diye düşünüyorum” dedi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt Belediyespor
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