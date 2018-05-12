Galibiyet Aslan’ın midesinde!

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, tarihlerinde ilk kez bu sezonun ilk yarısındaki maçta karşılaşmış, sahadan galibiyetle ayrılan taraf Yeni Malatyaspor olmuştu. İstanbul temsilcisi ligdeki son 10 maçının sekizini kazandı ve son dört maçında sahadan galip ayrıldı. Ligde Fenerbahçe'nin ardından en uzun ikinci galibiyet serisinin sahibi olan Galatasaray, Süper Lig'de evinde 18 maçtır yenilmiyor. Son 11 maçtır sahasından galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılar iç sahadaki son yedi maçın beşinde ise gol yemedi. Ligde şu ana kadar 72 gol atan Galatasaray, son 12 sezonda ilk 32 hafta itibarıyla en yüksek gol sayısına ulaştı. Sarı kırmızılılar, en son 2005/06 sezonunun 32. haftasında 77 gol atmış, o sezonu da şampiyon olarak tamamlamıştı. Galatasaray bu sezon ligde kalesinde Fenerbahçe'nin ardından en az isabetli şut gören takım. Yeni Malatyaspor ise bu alanda dördüncü sırada. Galatasaray bu sezon ligde en fazla gol atan takım (72). Yeni Malatyaspor ise Karabükspor'un (20) ardından Gençlerbirliği ve Konyaspor ile birlikte ligin en az gol atan üç takımından birisi.

“EN FAZLA KALESİNİ GOLE KAPATAN TAKIM YENİ MALATYASPOR”

Yeni Malatyaspor ligde beş maçtır kazanamıyor. Malatya ekibinin ligde oynadığı son iki maçta da gol sesi çıkmadı. Bu sezon Süper Lig'de 18 maç 0-0 bitti, bu maçların altısında taraflardan biri Yeni Malatyaspor oldu. Kaplanlar ligde deplasmandaki son sekiz maçın sadece birini kazanabildi. Süper Lig'de bu sezon deplasmanda en fazla maçta kalesini gole kapatan takım Yeni Malatyaspor, iç sahada en fazla maçta kalesini gole kapatan ekip ise Galatasaray. Bu iki takım toplamda ise ligde en fazla maçta kalesini gole kapatan üç takımdan ikisi konumunda. Yeni Malatyaspor ligin ikinci yarısında Karabükspor'un ardından deplasmanda en az gol atan ikinci takım (8 maç, 4 gol). Galatasaray ise ligin ikinci yarısında iç sahada en az gol yiyen takım (7 maç 2 gol). Yeni Malatyaspor'un deplasmanda attığı son altı gole Khalid Boutaib doğrudan katkı sağladı. Ancak Faslı oyuncu, ligde altı maçtır fileleri havalandıramıyor. Malatya temsilcisi bu sezon deplasmanda öne geçtiği tüm maçları kazanırken, geriye düştüğü tüm maçları kaybetti.