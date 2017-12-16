Süper Lig’in 16. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray yarın 16.30’da Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İki takım tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Göztepe’ye sahasında 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Önceki hafta Akhisarspor'u 4-2 mağlup eden konuk ekip ise ligde son 8 maçtır arka arkaya farklı sonuçlarla sahadan ayrılıyor. Galatasaray son 3 deplasman maçında sahadan yenik ayrıldı ve bu maçlarda toplam 10 gol yerken sadece iki gol atabildi. Galatasaray en son 2011 yılında Ocak – Nisan arasında oynadığı arka arkaya 4 deplasman maçında yenilmişti. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'de lige o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son 8 maçın yedisini kazanırken, sadece geçen sezon Karabükspor deplasmanında mağlup olmuştu. Bu sezonun ilk 11 haftasında 9 gol yiyen Galatasaray, son 4 haftada 10 gol yedi. Galatasaray'ın deplasmanda attığı son dört golün üçü Bafetimbi Gomis'ten geldi. Fransız oyuncu bu sezon ligin en golcü oyuncusuyken Yeni Malatyaspor'un golcüsü Khalid Boutaib, Gomis'in yarısı kadar gol atmasına rağmen, takımına Fransız oyuncu ile aynı puanı kazandırdı.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor ise ligde 5 maçtır kendi sahasında ise 4 maçtır kazanamıyor ve bu maçların dördünde gol atamadı. Bu sezon Süper Lig'de iç sahada en az puan toplayan 3 takımdan birisi Yeni Malatyaspor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de iç sahada öne geçtiği iki maçı da kazanırken, geri düştüğü beş maçta da galibiyet elde edemedi. Emanuel Dening, Malatya temsilcisinin Süper Lig'de iç sahada attığı son 5 golün üçüne direkt katkı yaptı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ