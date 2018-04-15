Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

Galatasaray’da divan başkanlığı seçimi başladı

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu’nun başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi başladı. Seçim saat 16.00’da sona erecek.

Galatasaray’da divan başkanlığı seçimi başladı

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu’nun başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi başladı. Seçim saat 16.00’da sona erecek.

15 Nisan 2018 Pazar 12:16
Galatasaray’da divan başkanlığı seçimi başladı

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu’nun başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi başladı. Seçim saat 16.00’da sona erecek.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu’nun başkanlık seçimi, Gayrettepe Dedeman Otel’de gerçekleşiyor. 3 yıl için başkanlık edecek ismin belirleneceği seçimde mevcut başkan İrfan Aktar’ın yanı sıra üyelerden Eşref Hamamcıoğlu ve Bünyat Balaban seçimde yarışacak. Seçim başkanlık divanını yönetmesini için kurulunu en yaşlısı olan Fuat Diriker seçildi. Bünyat Balaban gri pusula, Eşref Hamamcıoğlu kırmızı pusula ve İrfan Aktar sarı pusula ile yarışacak.

Bünyat Balaban: “Bu seçim değil, hizmet yarışı“

Divan kurulu başkanlık seçiminin sadece seçim değil, hizmet yarışı olarak da gördüğünü belirten Bünyat Balaban, “Kulübümüze ve camiamız arzu ettiğimiz durumda değil. Bu sadece ekonomik değil. Camiamızın üyeleri arasındaki dayanışmadan, sevgiden ve saygıdan bahsediyorum. Divan kurulunun kuruluşundaki temel amaçlardan biri üyeler arasında dayanışmayı ve birlikteliği sağlamaktır. Bu süreçte gerçekleştirildiğini iddia etmek gözükmemektedir. Arzu edilen şekilde olsaydı, bizim aday olmamıza gerek olmazdı. Hedefimiz yıllardan beri geleneklerimiz olan şeyleri, divan kurulunun kuruluş amaçlarını unutmadan gerçekleştirmek. Ben değil, biz diyen karşılıklı saygıyı önemseyen, tüm üyelerimize eşit yakınlıkta olan, adil, bağımsızlık, etkin önerilerle bir divan kurulu gerçekleştirmek istiyorum” diye konuştu.

Eşref Hamamcıoğlu: “Divan kurulunu otel yerine Galatasaray Lisesi’nde yapmak istiyorum”

Eşref Hamamcıoğlu ise seçimleri hep bayrak yarışı olarak gördüğünü belirterek, “Bayrak yarışında amaç önce yorulunca ondan devralmaktır. İrfan Aktar’dan çok şey öğrendik. İrfan Aktar, devam edeceğim dedi. Divan kurulu çarşamba günü en fazla 200 kişi ile oluyordu. Biz bunu nasıl arttıracağını bulmak için anket yapmak istiyoruz. Divan kurulunun verimli olması için danışman kurulu kurmak istiyorum. Camiada birlikteliği sağlamak istiyorum. Divan kurulunu otel yerine Galatasaray Lisesi’nde yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

İrfan Aktar: “113 yıllık kulübümüzün değerlerine bağlı kalarak yaşaması büyük amacımız”

113 yıllık köklü kulübün kuruluş değerlerine bağlı kalarak yaşamına devam ettirmesinin herkesin amacı olduğunu vurgulayan İrfan Aktar, “Divan kuruluna bu yönde büyük görev düşmektedir. Divan kurulu teklif, tavsiye ve eleştirilere açıktır. Ayrıca kulübümüzle ilgili bütün konuların özgürce konuşulduğu platform divan kuruludur. Çalışmalara divan kurulu yön vermektedir” ifadelerin kullandı.

Seçimde oy kullanılma işlemi saat 11.30 gibi başladı. Oy kullanımı saat 16.00’da sona erecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dursun Özbek: “Şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız”
Dursun Özbek: “Şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız”
Hayrettin Hacısalihoğlu, "Takımımıza güveniyoruz"
Hayrettin Hacısalihoğlu, "Takımımıza güveniyoruz"
Ryan Babel, kariyer rekoru kırdı
Ryan Babel, kariyer rekoru kırdı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim