Galatasaray’da divan başkanlığı seçimi başladı

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu’nun başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi başladı. Seçim saat 16.00’da sona erecek.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu’nun başkanlık seçimi, Gayrettepe Dedeman Otel’de gerçekleşiyor. 3 yıl için başkanlık edecek ismin belirleneceği seçimde mevcut başkan İrfan Aktar’ın yanı sıra üyelerden Eşref Hamamcıoğlu ve Bünyat Balaban seçimde yarışacak. Seçim başkanlık divanını yönetmesini için kurulunu en yaşlısı olan Fuat Diriker seçildi. Bünyat Balaban gri pusula, Eşref Hamamcıoğlu kırmızı pusula ve İrfan Aktar sarı pusula ile yarışacak.

Bünyat Balaban: “Bu seçim değil, hizmet yarışı“

Divan kurulu başkanlık seçiminin sadece seçim değil, hizmet yarışı olarak da gördüğünü belirten Bünyat Balaban, “Kulübümüze ve camiamız arzu ettiğimiz durumda değil. Bu sadece ekonomik değil. Camiamızın üyeleri arasındaki dayanışmadan, sevgiden ve saygıdan bahsediyorum. Divan kurulunun kuruluşundaki temel amaçlardan biri üyeler arasında dayanışmayı ve birlikteliği sağlamaktır. Bu süreçte gerçekleştirildiğini iddia etmek gözükmemektedir. Arzu edilen şekilde olsaydı, bizim aday olmamıza gerek olmazdı. Hedefimiz yıllardan beri geleneklerimiz olan şeyleri, divan kurulunun kuruluş amaçlarını unutmadan gerçekleştirmek. Ben değil, biz diyen karşılıklı saygıyı önemseyen, tüm üyelerimize eşit yakınlıkta olan, adil, bağımsızlık, etkin önerilerle bir divan kurulu gerçekleştirmek istiyorum” diye konuştu.

Eşref Hamamcıoğlu: “Divan kurulunu otel yerine Galatasaray Lisesi’nde yapmak istiyorum”

Eşref Hamamcıoğlu ise seçimleri hep bayrak yarışı olarak gördüğünü belirterek, “Bayrak yarışında amaç önce yorulunca ondan devralmaktır. İrfan Aktar’dan çok şey öğrendik. İrfan Aktar, devam edeceğim dedi. Divan kurulu çarşamba günü en fazla 200 kişi ile oluyordu. Biz bunu nasıl arttıracağını bulmak için anket yapmak istiyoruz. Divan kurulunun verimli olması için danışman kurulu kurmak istiyorum. Camiada birlikteliği sağlamak istiyorum. Divan kurulunu otel yerine Galatasaray Lisesi’nde yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

İrfan Aktar: “113 yıllık kulübümüzün değerlerine bağlı kalarak yaşaması büyük amacımız”

113 yıllık köklü kulübün kuruluş değerlerine bağlı kalarak yaşamına devam ettirmesinin herkesin amacı olduğunu vurgulayan İrfan Aktar, “Divan kuruluna bu yönde büyük görev düşmektedir. Divan kurulu teklif, tavsiye ve eleştirilere açıktır. Ayrıca kulübümüzle ilgili bütün konuların özgürce konuşulduğu platform divan kuruludur. Çalışmalara divan kurulu yön vermektedir” ifadelerin kullandı.

Seçimde oy kullanılma işlemi saat 11.30 gibi başladı. Oy kullanımı saat 16.00’da sona erecek.